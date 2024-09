Un recupero pieno di emozioni e gol. FolloGavo e Livorno, un punto per uno

Un finale pazzesco salva il Follonica Gavorrano. Il recupero della prima giornata del girone E di serie D ha visto la formazione di Marco Masi pareggiare 2-2 in casa col Livorno all’ultimo secondo su calcio di rigore trasformato da Lo Sicco. Minerari due volte sotto e due volte capaci di rimontare la corazzata Livorno. Secondo punto consecutivo quindi per Lo Sicco e soci al termine di un’altalena di emozioni. Passano due minuti e arriva la prima occasione del Follonica Gavorrano: palla in profondità di Tatti per Zini, che controlla in velocità e calcia sul portiere, biancorossoblù vicini al gol. Al 25’ l’arbitro assegna un dubbio calcio di rigore al Livorno, per un contatto in area tra Pignat e Marinari. Capparella dal dischetto si fa quasi parare il penalty da Antonini che intercetta, ma la palla entra e il Livorno passa in vantaggio. Due minuti più tardi Antonini sventa sul tiro ancora di Capparella, con il Livorno che va vicino al raddoppio.

Nella ripresa il Follonica Gavorrano scende in campo più aggressivo, provandoci con Kondaj, Zini e Pino: al 22’ i minerari capitalizzano gli sforzi: Pino raccoglie palla in area e tutto solo di fronte a Cardelli non sbaglia, trovando il gol del pareggio. Al 39’ Marino cerca l’eurogol da centrocampo: vede Cardelli fuori dai pali e ci prova, il portiere blocca la sfera. Poi, quando la gara sembra incanalarsi sull’1-1, al 44’ il Livorno trova il nuovo vantaggio: Dionisi di testa trova l’incornata vincente sul cross di Currarino direttamente da calcio piazzato, portando gli amaranto sul 2-1. Non è finita: al 50’, in pieno recupero, Souare viene atterrato in area da Calvosa. L’arbitro assegna un calcio di rigore su cui si presenta Lo Sicco, che non sbaglia e decreta il definitivo 2-2.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli, Pignat (35’ st Marino), Brunetti (30’ st D’Agata), Pino (24’ st Souare), Zini (20’ st D’Este), Kondaj, Tatti, Lo Sicco, Morgantini (42’ st Scartoni), Kernezo. A disp.: Romano, Cellai, Scartabelli, Cret. All. Masi.

LIVORNO: Cardelli, D’Ancona, Bellini, Brenna, Hamlili (36’ st Currarino), Parente (24’ st Calvosa), Regoli (13’ st Rossetti), Capparella (36’ st Dionisi), Marinari (25’ st Russo), Ndoye, Risaliti. A disp.: Tani, Luci, Frati, Turini. All. Indiani.

Reti: 25’ rig. Capparella, 22’st Pino, 44’ st Dionisi, 51’st rig. Lo Sicco.