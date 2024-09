Un rigore spegne i sogni del Fabriano Cerreto

fabriano cerreto

matelica

FABRIANO CERRETO (4-2-3-1): Mazzoni; Crescentini (25’st Franconi), Marino, Stortini, Grassi; Trillini (48’st Isla), De Sanctis; Proietti Zolla (35’st Rango), Bagnolo, Marinelli; Nacciarriti. All. Caporali

MATELICA (4-3-3): Ginestra; Rosolani (29’st Stroppa), Lucarini, Mistura, Wahi; Aquila (49’st Antonioni), Frulla, Gabrielli (34’st Isaku); Veneroso (29’st Zappasodi), Iori, Strupsceki (41’st Giovannini). All. Santoni

Arbitro: Gasparoni di Jesi

Reti: 43’pt su rig. Iori

Note: ammoniti De Sanctis, Marino, Wahi, Gabrielli, Strupsceki; recupero 4’pt, 6’st. Spettatori 500 circa

FABRIANO

Nel primo turno di Coppa Italia il Fabriano Cerreto esce sconfitto di misura e su rigore contro un Matelica che nonostante non abbia esaltato la platea è squadra esperta e più solida.

I locali hanno espresso un ottimo gioco per tutto l’arco della gara, ma nonostante questo non sono riusciti a concretizzare negli ultimi sedici metri la gran mole di gioco espressa.

Alla fine esulta il Matelica, ma il Fabriano visto di fronte al proprio pubblico fa ben sperare in attesa che alla corte di mister Caporali arrivi una punta che possa dar man forte all’attacco. Il pareggio sicuramente sarebbe stato il risultato più giusto. Buona la partenza dei cartai che al 15’ vanno vicini al vantaggio, ma su assist di De Sanctis il colpo di testa di Nacciariti è troppo debole.

Al 28’ Strupsceki chiede il rigore, l’arbitro lascia correre. Il Matelica nel finale si affaccia in area e passa in vantaggio al 43’ con Iori che trasforma il penalty concesso dal direttore di gara per un fallo di Crescentini su Wahi (0-1).

Al 49’ Nacciarriti ci prova da lontano, ma il suo tiro è facile preda di Ginestra. Nella ripresa il Matelica prova a sorprendere i locali al 1’ con un lancio di Frulla per Veneroso che a tu per tu con Mazzoni calcia debole e il portiere para.

Scampato il pericolo il Fabriano Cerreto sale in cattedra e al 14’ su tiro da fuori De Sanctis, i bianco rossoneri chiedono rigore per un tocco mano di lori, l’arbitro lascia correre. Sul corner Bagnolo va vicino al pareggio.

Al 36’ Marinelli da posizione defilata tira forte ma Ginestra si rifugia in angolo e sul corner seguente De Sanctis tira a giro fuori di poco.

Nel finale non succede più nulla e il Matelica vince a fatica la prima uscita ufficiale. Peccato per il Fabriano Cerreto che avrebbe meritato il pareggio sia per il gioco che per le occasioni create.

Domenica prossima, otto settembre, inizia il campionato con il Fabriano che esordirà in trasferta ad Urbino e con il Matelica che, invece, debutterà in casa contro l’Osimana.

Angelo Campioni