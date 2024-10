Un rinforzo per l’allenatore Alfonsi. Civitanovese sul mercato. Presa la punta Bevilacqua

Da qualche giorno si attendeva un rinforzo in attacco in casa Civitanovese, alla fine i rumors di mercato hanno dovuto lasciare il posto alla realtà. Una punta centrale è arrivata al Polisportivo: si tratta di Marco Bevilacqua, classe 2004 di origini umbre ma con un passato nelle giovanili dell’Atalanta e gli ultimi sei mesi trascorsi nel Palermo U19. Nell’ultimo anno, tra la Primavera atalantina e quella dei siciliani, Bevilacqua ha messo a segno 4 gol in dieci partite. Quello di ieri è stato il suo primo giorno d’allenamento in maglia rossoblù, a seguire il tesseramento e la foto di rito. "Le sensazioni – ha detto il giocatore al Carlino – sono positive. Spero di dare una mano. Civitanova è una bella piazza, dove potrò esprimermi al meglio e fornire un contributo al club e a me stesso. Sabato, ad Ancona, dovremo dare il meglio dopo la sconfitta di domenica scorsa, ma credo che abbiamo le qualità per rialzarci".

Ieri, la prima seduta dopo il tonfo interno contro la Forsempronese: un pomeriggio di lavoro, certo, ma anche di discorsi alla squadra da parte dei dirigenti perché certe prestazioni non capitino più. Rinnovata la fiducia nel tecnico Sante Alfonsi e nell’attaccante Ettore Padovani e testa subito alla sfida di sabato al Del Conero. Fischio d’inizio alle 15, i rossoblù rivieraschi affronteranno l’Ancona del tecnico Gadda, reduce dalla sconfitta sul campo del Teramo (1-0). Il club del patron Profili, attraverso i propri canali social, ha diramato alcune informazioni riguardanti la prevendita. "Dal tavolo tecnico della Questura di Ancona – si legge sui canali social societari – sono emerse le disposizioni per l’accesso al settore ospiti. Sarà possibile acquistare il biglietto soltanto in prevendita sul circuito ‘Ciaotickets’ entro le 19 di venerdì. I biglietti saranno nominali".

Il derby contro i dorici manca dal 26 gennaio 2014: in quell’occasione si giocò al Polisportivo e a spuntarla furono i biancorossi grazie ad un rigore trasformato dall’ex Biso. Al Del Conero, invece, si tenne la partita d’andata il 22 settembre 2013 e terminata in parità (1-1): alla marcatura di Boateng rispose sempre un rigore di Biso. Risale invece al 17 febbraio 2013 l’impresa dei rossoblù nell’impianto anconetano: finì 2-1 per gli ospiti grazie alla doppietta di Giorgio Galli (per i dorici andò in gol Ruffini). Francesco Rossetti