Un super Seravezza avvicina il secondo posto

SERAVEZZA POZZI

2

SANGIOVANNESE

1

SERAVEZZA: Lagomarsini, Mosti (1’ st Sanzone), Menghi, Coly, Sava (6’ st Paolieri), Bedini, Greco, Turini, Bellini (23’ st Sforzi), Lepri (30’ st T. Bocci), Stabile (39’ st Benedetti). (A disp.: Borghini, Cesari, Raineri, Accorsini). All. Lucio Brando.

SANGIOVANNESE: Patata, Fumanti, Della Spoletina (35’ st Rotondo), Pardera (9’ st Lombardi), Chelli, Romanelli, Pertica, Cenci, Nieri, Gaetani (17’ st N. Bocci), Gianassi. (A disp.: Barberini, Bargellini, Vietina, Kodra, Arrighi, Pertici). All. Alessandro Deri.

Arbitro: Scarati di Termoli.

Reti: 36’ pt Lepri (Ser); 35’ st Bedini (Ser), 39’ Nieri (San).

Note: espulso Menghi (Ser) al 49’ st; ammoniti Greco (Ser), Pardera (San), N. Bocci (San).

SERAVEZZA – Torna a vincere in casa a distanza di più di tre mesi dall’ultima volta il Seravezza, cui i 3 punti al “Buon Riposo” mancavano dal 5 gennaio. Il successo 2-1 contro la Sangiovannese (che ha sbagliato ben due rigori nella ripresa: uno calciato fuori sull’1-0 e l’altro parato da Lagomarsini al 95’ che sarebbe valso il 2-2) per altro fa riguadagnare terreno in classifica in zona podio ai verdazzurri dato che lo scontro diretto fra GhiviBorgo e Fulgens Foligno è terminato in parità (1-1). Così i versiliesi tornano solitari al terzo posto, a -1 dai Foligno e a +2 sul Ghivi. Negli altri due anticipi del sabato successi interni per Siena (3-1 sul Follonica Gavorrano) e per Orvietana (1-0 sul Figline). Oggi il resto del programma di questa quartultima giornata di regular season nel girone E di Serie D che poi tornerà in campo giovedì col turno infrasettimanale pre-pasquale valido per la terzultima.

Ieri nel Seravezza è partito fuori bomber Benedetti (che non segna dal 26 gennaio... e su azione addirittura dal 10 novembre scorso) e c’è stata anche la seconda panchina di fila per il difensore Sanzone. Davanti ci sono Bellini e Lepri insieme dall’inizio a sostegno del giovane Stabile. Il match si sblocca al 36’ del primo tempo quando il 2006 Sava recupera palla al limite dell’area, il numero 10 Bellini imbuca benissimo per Lepri che va a contrasto col difensore avversario Chelli riuscendo ad insaccare: per Lepri è il 6 sigillo stagionale, di cui 3° solo nelle ultime 4 partite.

Nella ripresa la Sangio si riorganizza ma non punge un Seravezza rientrato dagli spogliatoi all’intervallo con due cambi (subito Sanzone per Mosti e dopo poco Paolieri per Sava). Gli ospiti non hanno molte idee e anche il Seravezza non pare intenzionato a forzare i ritmi, gestendo il vantaggio di misura. La partita dunque resta in equilibrio ma poi il Seravezza, come troppe volte accaduto in questa stagione, si fa male da solo quando si fa imbucare da Nicholas Bocci che trova Lagomarsini sulla sua strada, poi la difesa locale non libera l’area... e Sanzone e Menghi finiscono con l’atterrare lo stesso attaccante: è rigore! Dal dischetto va Bocci che però angola troppo aprendo il compasso e calciando fuori. Il Seravezza allora raddoppia punendo col centrocampista Bedini che di testa gira alla grande un cross da destra di Paolieri. La Sangiovannese la riapre con Nieri che risolve una mischia sottoporta dopo un miracolo di Lagomarsini. Infine nell’ultimo minuto di recupero da calcio d’angolo il Seravezza concede un altro penalty: braccio di Menghi (anche espulso)... ma incredibilmente i valdarnesi falliscono di nuovo dagli 11 metri, stavolta con Rotondo che si fa ipnotizzare dal taumaturgico Lagomarsini.