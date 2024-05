UNA CARRARESE DA FAVOLA. Gli azzurri espugnano il Curi (2-0) e ipotecano il passaggio ai quarti. A segno Zanon e Di Gennaro

perugia

0

carrarese

2

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Vulikic (1’st Lisi); Cudrig (18’st Matos), Iannoni, Bartolomei (18’st Torrasi), Kouan (38’st Polizzi), Souare; Seghetti; Sylla (25’st Vazquez). A disposizione: Abibi, Angella, Dell’Orco, Ronchi, Cicioni, Bozzolan, Giunti, Agosti, Bezziccheri, Ricci. All. Formisano.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes (35’st Coppolaro), Di Gennaro, Imperiale; Zanon (35’st Grassini), Capezzi (23’st Zuelli), Schiavi, Cicconi (35’st Belloni); Della Latta (30’st Palmieri), Panico; Finotto. A disposizione: Mazzini, Tampucci, Boli, Cerretelli, Morosini, Giannetti. All. Calabro.

Arbitri: Calzavara di Varese (assistenti Munerati di Rovigo e Conti di Seregno), quarto ufficiale Ancora di Roma, Var Meraviglia di Pistoia, Avar Baroni di Firenze.

Marcatori: 3’pt Zanon, 5’st Di Gennaro.

Note: ammoniti Finotto, Zanon, Kouan.Spettatori: 4.517 (di cui 333 carraresi).

PERUGIA – La Carrarese esce tra gli applausi, il Perugia tra i fichi. Gli apuani vincono 2-0 al Curi e aumentano a dismisura le chance di staccare il pass per il prossimo turno, i quarti di finale, dei playoff: Zanon pesca il jolly a inizio gara e di Di Gennaro chiude a inizio ripresa, da calcio d’angolo. Nel mezzo i tentativi del Perugia che dalla sua ha un palo di Iannoni, un paio di conclusioni dalla distanza, un colpo di testa di Kouan, e nella ripresa un tiro di Vazquez, ma senza mai trovare il gol, nemmeno quello per accorciare il distacco. Sabato sera (ore 20.30), nel match di ritorno, alla Carrarese basterà un filo di gas – vittoria, pareggio e sconfitta anche con 2 gol di scarto – per portarsi avanti nei playoff.

Le scelte: Formisano punta su Seghetti in attacco insieme a Sylla. Calabro recupera Imperiale e invece deve rinunciare, all’ultimo, a Capello alle prese con un guaio fisico: spazio a Finotto dal primo minuto. Neppure il tempo di assestarsi che la partita si sblocca. La Carrarese mette in discesa la gara: disimpegno sbagliato di Vulikic che consegna la palla a Zanon, l’esterno da distanza quasi impossibile raccoglie il regalo e trova l’eurogol. Un jolly che cambia la partita: il ’Grifo’ è costretto a sbilanciarsi, la squadra di Calabro gestisce le situazioni e aspetta, con pazienza, il momento giusto per avanzare. Nella parte centrale del primo tempo, il Perugia si accende con gli apuani chiusi nella loro metà campo. La vera chance per arrivare al pareggio è al 26’, quando Sylla raccoglie un lancio lungo, serve Seghetti, l’attaccante invita Iannoni che dal limite dell’area colpisce il palo. Il Perugia ci riprova da calcio d’angolo (33’), Bartolomei trova la testa di Kouan, Bleve para. Il portiere fa il bis sulla conclusione ancora di Iannoni (36’).

A inizio ripresa, Formisano toglie Vulikic e inserisce Lisi, mentre Calabro non tocca nulla. E si replica il film del primo tempo: a inizio ripresa la Carrarese va in gol, stavolta da calcio d’angolo, batte corto Cicconi per Finotto che mette al centro e trova la testa di Di Gennaro (5’). E’ il 2-0, per la gioia degli oltre 300 tifosi accorsi da Carrara, che mette una seria ipoteca per il passaggio del turno. Il tecnico degli umbri Formisano continua a pescare dalla panchina. Ma è la Carrarese che va vicino al tris sul colpo di testa di Panico su cross di Cicconi (22’). Il Perugia prova almeno ad accorciare le distanze, ci prova Vazquez al 40’, con Bleve che devia in angolo. Finisce con la Carrarese in trionfo.

Francesca Mencacci