Una Carrarese formidabile. Gli azzurri abbattono la capolista. Vittoria in rimonta, prova super. Il Cesena non perdeva da 28 turni

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes (81’ Coppolaro), Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Schiavi (84’ Zuelli), Capezzi (61’ Della Latta), Cicconi (84’ Cerretelli); Finotto, Panico (81’ Palmieri); Capello. A disp. Mazzini, Tampucci, Boli, Grassini, Di Matteo, Belloni, Amato.

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Piacentini (67’ Ciofi), Prestia, Silvestri; Adamo, Francesconi, Varone, David (61’ Saber) (71’ Pierozzi); Berti (61’ Coveri), Shpendi; Ogunseye. A disp. Siano, Klinsmann, Valentini, Pitti, Coccolo, Chiarello, Giovannini. All. Toscano.

Arbitro: Caldera di Como; assistenti Voytyuk di Ancona e Boggiani di Monza; quarto ufficiale Djuerdjevic di Trieste.

Marcatori: 18’ e 89’ Shpendi (Ce), 46’ e 79’ Panico (Ca), 54’ autorete di Varone (Ca).

Note: spettatori 1950 per un incasso di 13.428 euro; angoli 2-5; espulso al 50’ Ogunseye (Ce) per doppia ammonizione; ammoniti Panico, Prestia, Calabro (dalla panchina), Capezzi; recupero 1’ e 5’.

CARRARA – Dopo 28 giornate cade il Cesena e lo fa allo stadio dei Marmi al cospetto di una Carrarese scintillante. Più manovriera la squadra di casa in avvio ma ospiti più ficcanti nelle loro sortite offensive. Al 2’ Bleve è costretto all’uscita bassa su insidioso cross basso di Berti ed al 13’ da una posizione quasi da metà campo Silvestri sbuca di testa sul secondo palo sfiorando il gol. Alla terza occasione il Cesena passa: al 18’ Shpendi viene servito in area e trafigge Bleve. Il gol sveglia gli azzurri che si insediano stabilmente nella metà campo avversaria. Al 33’ Cicconi si incunea in area ed il suo bel diagonale è respinto e poi bloccato in un secondo tempo da Pisseri dopo un retropassaggio ritenuto non volontario dall’arbitro. Sempre Cicconi impegna ancora il portiere su punizione al 37’ e un minuto dopo Capello con un bolide dalla distanza fa tremare la traversa. I marmiferi raggiungono il meritato pareggio nel recupero. Finotto va a contrasto e la palla finisce a Capezzi che verticalizza di prima per Panico che scarica in rete.

Nella ripresa Ogunseye prende due ammonizioni nel giro di 3 minuti e lascia la sua squadra in dieci. La Carrarese ne approfitta poco dopo tramutando in rete un corner messo in mezzo da Schiavi e deviato di schiena da Varone nella sua porta. Al 56’ Pisseri tiene a galla la capolista opponendosi di pugno all’incornata ravvicinata di Panico su cross di Capello. Al 77’ Cicconi spaventa ancora Pisseri. Il terzo gol è maturo e lo sigla ancora Panico ribadendo in rete una corta respinta di Pisseri su colpo di testa di Della Latta. Troppo tardi arriva il 3-2 di Shpendi.

Gianluca Bondielli