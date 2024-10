Una disciplina che arriva dall’Inghilterra, senza contatto fisico e praticabile a tutte le età. ’Calcio camminato’, la novità Opes

Il comitato provinciale Opes di ha sperimentato il ’Calcio Camminato’ con un’amichevole dimostrativa che ha coinvolto una ventina di atleti di età compresa tra i 40 e i 75 anni. Conosciuto anche come Walking Football, è una variante del calcio tradizionale nata in Inghilterra nel 2011 e destinato a persone che vogliono divertirsi giocando a calcio in modo più accessibile e sicuro, pensato principalmente, ma non solo, per chi ha l’età in cui di solito si smette di giocare con il pallone. Le regole sono semplici: si gioca in 6 contro 6 in un campo di dimensioni di 40 x 20, si possono effettuare cambi volanti come a calcetto e non c’è il fuorigioco; le peculiarità sono che i giocatori camminano sempre, non è possibile correre e soprattutto non c’è contatto fisico. Le partite si svolgono ad un ritmo più lento, riducendo il rischio di infortuni, è aperto a persone di tutte le età e livelli di abilità e ciò comporta che il calcio camminato offra un’opportunità eccezionale per

mantenere e migliorare la salute fisica e mentale, prerogativa di tutti gli sport. Sono già in programma le prossime “sfide” over 50 tra squadre cittadine.