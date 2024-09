Una gara equilibrata. FolloGavo, pari giusto

Termina sull’1-1 l’incontro tra Figline e Follonica Gavorrano, con entrambe le reti segnate nella prima frazione di gioco, con la gara che si accende soprattutto dopo la mezz’ora.

Al 29’ bella iniziativa di Kernezo sulla sinistra e ottima palla per la testa di D’Este, che non trova la porta con Pagnini che controlla la sfera uscire fuori dai pali. Al 31’ l’arbitro assegna poi un calcio di rigore al Figline dopo un’azione in ripartenza. Mugelli si presenta dal dischetto e batte Antonini, portando i padroni di casa in vantaggio.

Il Follonica Gavorrano prova a reagire dopo lo svantaggio. Al 38’ ci prova Kernezo dalla distanza: l’esterno carica il destro ma la palla termina lontano dalla porta. Un minuto più tardi Tatti in slalom serve poi D’Este, che tenta un diagonale su cui è bravo Pagnini ad intervenire.

Il pareggio arriva al 42’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Lo Sicco: D’Este salta più in alto di tutti e di testa batte Pagnini, trovando il gol dell’1-1 e la sua terza marcatura stagionale dopo la doppietta con la Sangiovannese. La prima frazione termina dopo due minuti di recupero, ma prima c’è il tempo per Lo Sicco di sfiorare la traversa con un sinistro insidioso.

La ripresa è meno pimpante. Ritmi più bassi con i due allenatori che provano a dare una scossa alla gara effettuando qualche sostituzione intorno alla metà della frazione.

E il Follonica Gavorrano ci prova al 23’ con una bella combinazione tra Pino e D’Este, che di tacco serve Tatti: il classe 2006 ci prova dal limite ma trova Pagnini in presa bassa. Il Figline spreca in contropiede con un tiro sparato alto sopra la traversa da Mugelli al 31’.

E ancora i gialloblu si rendono pericolosi al 39’ con Simonti, che ci prova con un diagonale al volo sul quale è attento Antonini. Al 44’ poi grande occasione per il Figline con Zellini, che spara alto da buona posizione. Al termine dei 4’ di recupero concessi dall’arbitro termina così sull’1-1 la gara tra Figline e Follonica Gavorrano, risultato frutto dei due gol segnati nella prima frazione di gioco.