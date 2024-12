Una gioia in extremis. Il derby va al Perignano

FRATRES PERIGNANO

2

CENAIA 1969

1

FRATRES PERIGNANO: Serafini, Ricci, Mogavero, Zocco, Genovali, Lucaccini, Badalassi (38’ st Cutroneo), Misseri (45’ pt Gamba), Taraj, Viola, Rossi. All. Falivena.

CENAIA 1969: Baglini, Rossi, Solimano, Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Quilici (35’ st Bartolini), Canessa, Ferretti (33’ st Pecchia), Apolloni (23’st Puccini). All. Sena.

Arbitro: Dorsetto di Pinerolo.

Marcatore: al 26’st Rossi, 31’st Signorini, al 45’st Cutroneo.

PERIGNANO – I Fratres Perignano con un gol in piena zona Cesarini superano il Cenaia. Una partita che per i rossoblù di Falivena era quella della vita, un passaggio importante, quasi determinante, per dare una svolta al loro, fino ad oggi, deludente cammino in campionato. "Siamo scesi in campo con un atteggiamento adeguato all’occasione – dice commosso a fine partita il ds perignanese Ragoni – per giocarci il tutto per tutto. Tre punti pesanti, cercati e voluti con rabbia e aggiungo meritati. Di fronte ad un avversario di qualità abbiamo dato tutto per far crescere una classifica bugiarda. Spero che questa importante vittoria – conclude il ds – ci dia la linfa giusta per risalire la china". Dalla parte opposta il responsabile della comunicazione del Cenaia parla di un risultato che penalizza la sua squadra :"Il pareggio era il risultato più giusto. La partita è stata decisa da episodi perché sul piano del gioco abbiamo esercitato un maggiore dominio territoriale ma non è stato sufficiente. Stiamo purtroppo soffrendo l’assenza di Neri". Le squadre sono scese in campo entrambe decise a far bene dando vita ad una gara divertente e giocata su ritmi molto alti. Inizio veemente dei rossoblù locali che cercano di prendere il comando delle operazioni. Il Cenaia risponde da par suo ma, nonostante tanto impegno, il risultato non si sblocca e si va al riposo a reti inviolate. Nella ripresa al 26’ su un contropiede perignanese assist di Viola per Rossi che con un gran tiro batte Baglini. Un vantaggio che dura solo lo spazio di cinque minuti perché, al 31’, Signorini risolve una mischia in area perignanese spedendo la palla alle spalle di Serafini. La vittoria agognata sembra sfuggire ai padroni di casa e al 45’, quanto tutti si stavano adeguando al pareggio finale, matura il gol vittoria dei Fratres. Palla da Viola per Taraj che serve Cutrone, appena entrato in campo, che mette a segno il gol che vale tre preziosi punti per la sua squadra.

Pietro Mattonai