Una Larcianese formato playoff. Squillo salvezza Monsummano

LARCIANESE2CUBINO0

LARCIANESE Cirillo, Porciani, Antonelli (22 st Lo Russo), Marianelli, Tafi, Bagni, Iannello, Salerno (35 st Romani), Tersigni (40 st Maarouf), Ferraro (30 st Sarti), Mori (45 st Vallesi). A disp. Cannizzaro, Capetta, Seghi, Lovari. All. Civitelli

CUBINO Allegranti, Filice (42 pt Gelli), Cocca (36 st Leggiero), Somigli, Pelhuri, Fabbrini, Bussotti, Conti (8 st Chiesi), Tacchi (22 st Mecatti), Marzoli, Paggetti (21 st Maresca). A disp. Lutzo, Gabbrielli, Cantini, Malizia. All. Bonciani

ARBITRO D’Orsi di Pisa

MARCATORI 8 pt Mori, 10 st Tersigni

LARCIANODue reti, una per tempo, permettono alla Larcianese di regolare il Cubino e riprendere la marcia verso l’obiettivo degli spareggi playoff. La gara inizia subito bene per i padroni di casa: all’ottavo minuto Mori, direttamente da calcio di punizione, trova la parabola giusta che beffa il portiere ospite. Il raddoppio arriva nella ripresa, con una rete segnata da Tersigni. Defilato sulla sinistra salta il suo diretto marcatore, entra in area di rigore e con tiro di destro a giro supera l’estremo difensore in uscita. Una vittoria meritata per la Larcianese. Tre punti importanti che consolidano il quinto posto nella classifica, pienamente dentro la zona playoff.

Massimo Mancini