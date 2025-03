Una sola vittoria nel girone di ritorno. Castiglionese. Doka non basta. Un altro pari

Lastrigiana

1

Castiglionese

1

LASTRIGIANA: Marziano, Pierattini, Nencini G., Crini, Luka, Piccione, Bibaj Gert, Martini, Palaj, Mandolini, Mosti Falconi. All. Alessandro Gambadori.

CASTIGLIONESE: Balli, Gori M., Cavallini, Scichilone, Menci R., Menchetti, Berneschi, Evangelisti, Doka, Minocci, Viciani. All. Filippo Zacchei.

Arbitro: Bernardini di Piombino

Reti: 42’ Doka, 70’ Mandolini.

LASTRA A SIGNA – Un punto a testa per assicurarsi la salvezza matematica e chiudere una stagione amara pensando a come era iniziata. Ecco la fotografia della partita tra Lastrigiana e Castiglionese. I viola, primi per buona parte del torneo, ma con una sola vittoria in tutto il girone di ritorno, vanno a chiudere questo campionato con 38 punti: quanto basta per tenere lontana la zona playout senza patemi. La partita contro una Lastrigiana in cerca di certezza per la salvezza è un po’ una sintesi di come è andato questo girone di ritorno. I viola passano con Doka (nella foto) sul finire del primo tempo, gestiscono, si rendono anche pericolosi ma al 70’ subiscono la rimonta dai padroni di casa che trovano il pareggio con Mandolini. Risultato finale uno a uno. La Castiglionese adesso preparerà l’ultima sfida casalinga di questo torneo contro l’Affrico.