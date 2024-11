Una Torres da abbattere. Impresa già riuscita per 13 volte al Rimini

Domenica Rimini e Torres si troveranno una davanti all’altra al ‘Neri’ per la 24esima volta. Un avversario sicuramente storico per i biancorossi. Un’avventura di faccia a faccia iniziata a fine anni 50. E che per ben 13 nelle 23 gare giocate ha detto Rimini. Tante le vittorie dei romagnoli, mentre i sardi i tre punti in tasca li hanno messi solo una volta a fine anni 80. Poi anche nove pareggi. Insomma, i precedenti sorridono decisamente ai biancorossi che contro la Torres hanno anche sempre sfoggiato una certa vena realizzativa. Ben 40 i gol segnati, contro i 18 dei sardi. Per restare ai precedenti più recenti, quelli delle ultime due stagioni, si contano un pareggio (1-1) e una vittoria (3-1) appena qualche mese fa.

Del Carro, Ubaldi e Morra erano stati i mattatori di quella partita incredibile che il Rimini era riuscito a ribaltare dopo il gol iniziale di Fischnaller. Anche in quella occasione, proprio come sarà domenica, la Torres si presentò al ‘Neri’ con il favore del pronostico, pronta a dare la caccia alla capolista Cesena per buona parte del cammino. Ma quel pazzo Rimini riuscì a mandare in tilt la squadra allenata da Greco. Greco che è rimasto al timone dei sardi, con buona parte della rosa confermato. Diverso il discorso in Piazzale del Popolo. Basti pensare che i bomber di quel faccia a faccia hanno tutti cambiato aria. La forza della Torres i biancorossi la conoscono bene, al di là dei numeri che di certo raccontano una prima parte di stagione ancora una volta da big. Ventotto punti conquistati in 13 gare, ben 11 in più rispetto ai prossimi avversari. Un cammino esterno di quelli invidiabili con la casella delle sconfitte ancora libera. Insieme a Ternana ed Entella, infatti, la squadra di Greco è una di quelle ancora imbattuta sin qui.

Gruppetto che il Rimini ha salutato appena qualche giorno fa, dopo la sconfitta di Gubbio. Cosa che lo scorso turno ha fatto anche il Pescara, battuto nelle Marche dalla Vis Pesaro. Insomma, per il Rimini domenica sarà difficile mantenere la tradizione positivissima al ‘Neri’. Ma è chiaro che i biancorossi hanno tutta l’intenzione di giocarsi le proprie carte. Per tornare a far sorridere il ‘Neri’ e la classifica, ma anche per mandare in archivio in fretta quella dolorosa sconfitta in Umbria.