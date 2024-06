Under 12. Trofeo Italia, che show. Legnaia senza rivali

Cavalcata trionfale dell’Audace Legnaia, nella categoria Under 12, al Trofeo Italia di Rimini che si è disputato nei giorni scorsi a Coriano. La squadra gialloblù ha vinto il proprio girone eliminatorio a punteggio pieno dimostrando la propria forza e conquistando nove punti in tre partite. In finale l’Audace Legnaia ha incontrato la forte compagine del Ciro Caruso, con i tempi regolamentari che si sono conclusi sull’1-1. Una partita bella e combattuta fino al termine, con in campo tante giovani promesse che hanno dato vita a una bella giornata di sport.

Per regolamento del torneo subito dopo i tempi regolamentari sono stati effettuati i calci di rigore. I ragazzi gialloblù fiorentini, guidati da mister Pileggi, sono stati più bravi e si sono imposti con pieno merito per 5-4 conquistando il Trofeo Italia. Vittoria importante e di prestigio per la società guidata dal presidente Roberto Ciccone e dai vice presidenti Francesco Di Stefano, Silvano Baldassarri e Cosimo Ciccone. Grande tifoseria per una bellissima esperienza e un risultato eccellente di questo splendido gruppo. Questa affermazione conferma il valore della Scuola calcio dell’Audace Legnaia e di un settore giovanile in costante crescita numerica e qualitativa. La società sta inoltre rinforzando lo staff tecnico con allenatori e istruttori che offrano professionalità per far crescere nel miglior modo i giovani.

Rosa giocatori della squadra Under 12 dell’Audace Legnaia e staff tecnico: Ernesto Ioannucci, Pietro Lenuzza, Ettore Di Stefano, Neri Ciccone, Daniele Francioni, Riccardo Hoxa, Dario Vella, Gabriele Lorenzoni, Filippo Giaquinto, Niccolò Tomasello, Leonardo Russo, Martino Calderone. L’allenatore è Antonio Pileggi, dirigenti della squadra Francesco Tomasello, Michele Vella, Marco Vestri.

Francesco Querusti