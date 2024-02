Under 13 professionisti. Per i biancorossi stop in Emilia contro la regina Parma

Non riesce il colpaccio agli Under 13 prof del Rimini davanti ai tifosi di casa contro la capolista Parma. Gli emiliani calano il poker. Rimini: Ribiscini, Ramberti, Nocerino, Sanchi, Belletti, Angelini, Forte, Gabelli, Iammarone, Passaro, Baldelli, Ferrazzoli, Rossetti, Raffaelli, Leonelli, Biondi, Grassi, Palazzi. All.: Leardini. Stessa sorte, con lo stesso identico e amaro risultato, per la San Marino Academy in casa del Fiorenzuola penultimo della classifica.

Under 13 professionisti (19ª giornata): Bologna squadra B-Sassuolo squadra B 4-2, Fiorenzuola-San Marino Academy 4-1, Rimini-Parma 1-4, Modena-Cesena 1-4, Reggiana-Bologna 2-3, Sassuolo-Reggiana squadra B 4-2. È rimasta a riposo la Spal.

Classifica: Parma 37; Bologna 28; Cesena, Sassuolo 25; Spal 24; Rimini 17; Reggiana, Modena 12; Fiorenzuola 9; San Marino Academy 0. Fuori classifica: Sassuolo squadra B 24; Bologna squadra B 19; Reggiana squadra B 4.