Under 14 prof. Finisce in parità il derby sul Titano

È finito con un pareggio il derby nel campionato Under 14 prof. Rimini e San Marino Academy hanno messo in tasca un punto per parte sul Titano (3-3). San Marino Academy: Azzouine, Lepri, Patrignani, Mazza, Piergiacomi, Prendi, Ceccoli, Renzi, Nicolini, Testoni, Della Balda. A disp.: Fabbri, Angelini, De Luca, Ferroni, Francioni, Frulli, Guerra, Michelotti. All.: Vanni. Rimini: Alberani, Donini, Cevoli (1′ st Bertoni), Montesi (10′ st Dhelpra), Ricci (22′ st Montani), Lunedei, Aureli, Foschi (1′ st Costantini), Giusti (10′ st Senja), Cassano, Gramolini (10′ st Gabellini). A disp.: Racanelli, Hernandez, Romani. All.: Berardi.

Under 14 professionisti (9ª giornata): Reggiana-Parma 0-2, Cesena-Sassuolo 0-0, Fiorenzuola-Modena 0-5, Spal-Bologna 1-4, San Marino Academy-Rimini 3-3.

Classifica: Parma 27; Bologna 21; Sassuolo 20; Spal 16; Modena, Cesena 13; Reggiana 9; Rimini 5; San Marino Academy 4; Fiorenzuola 1.