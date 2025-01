Under 14 professionisti. Ceccarini e Arlotti a bersaglio. Ma il Rimini perde col Cesena

I gol di Ceccarini e Arlotti nella prima mezz’ora non bastano al Rimini per battere il Cesena (3-2). Biancorossi rimontati e senza punti in tasca nel derby. Rimini: Ribiscini, Raffaelli, Ramberti, Ceccarini, Iammarone, Sanchi, Forte, Corradi (19’ st Nja), Arlotti (6’ st Passaro), Baldelli (19’ st Belletti), Brualdi (37’ st Palazzi). A disp.: Ferrazzoli, Nocerino, Ceccaroni, Leonelli, Rossetti. All.: Pieri. Davanti al pubblico amico la San Marino Academy si è presa un punto nella sfida con la Reggiana (0-0). Un punticino che permette ai biancazzurri di lasciare l’ultimo posto in classifica in solitaria, ora al fianco degli emiliani del Carpi.

Under 14 professionisti (12ª giornata): Cesena-Rimini 3-2, Bologna-Modena 1-3, San Marino Academy-Reggiana 0-0, Sassuolo-Spal 3-0, Carpi-Parma 0-5.

Classifica: Parma 31; Cesena 29; Sassuolo 25; Modena 22; Bologna, Spal 19; Rimini 13; Reggiana 10; San Marino Academy, Carpi 2.