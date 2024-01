Under 15 femminile. Ponte San Giusto da applausi

È terminata per le ragazze della U15 del Ponte San Giusto Academy la prima fase del campionato, che le ha impegnate in un torneo molto avvincente composto da 13 formazioni di Marche e Umbria. La classifica finale le ha viste posizionarsi al quarto posto alle spalle di realtà più grandi e strutturate come Arzilla, Ascoli e Perugia. "Da tre anni – dice Nicholas Rapari, tecnico dell’under 13 femminile – mi occupo del movimento femminile della nostra Società e faccio i complimenti alle ragazze per lo splendido cammino in cui hanno dimostrato carattere e ottime potenzialità. Le ragazze si sono segnalate per il miglior attacco del girone con 82 reti segnate in 12 partite. Facciamo i complimenti all’Arzilla per la vittoria del campionato". La squadra (nella foto ci sono Under 15 e under 12) è composta da Sara Pistola, Angelica Serafini, Sofia Giacomini, Sofia Merlonghi, Aurora Prosperi, Vanessa De Carolis, Alice Nebbia, Rebecca Moretti, Madalina Rosu, Chiara Bracalente, Benedetta Pistolesi, Giada Malaccari, Giorgia Morelli, Elena Caminnoni. I tecnici sono Nicholas Rapari, Gaia Castignani, Fiorenzo Pettinari, Rossano Brillarelli. Dirigente accompagnatore: Francesca Cipriani.