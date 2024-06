Under 15 finali nazionali. Unahotels flop con Vado. Oggi si gioca i quarti

UNAHOTELS

67

VADO LIGURE

81

UNAHOTELS: Rinaldini 11, Alfieri, Bulgarelli 6, Cuoghi 6, Ghirardini 2, Lusvardi, Mammi 12, Morcavallo 2, Petacchi 24, Sabbadini 4, Taddei, Zampogna. All. Iemmi.

VADO: Bueno Torres 3, Pescetto, Mungai 3, Dappino, Saad, Sogno, Mamica 4, Savi, Serafini 17, Mazzone 16, Furfaro 8, Traoré 30. All. Prati.

Parziali: 16-19, 33-43, 51-65.

Si chiude con una sconfitta con Vado Ligure, prima del distretto Piemonte-Liguria, il girone eliminatorio per l’Under 15 alle finali nazionali di categoria in corso di svolgimento ad Anagni. I biancorossi terminano al secondo posto dietro Vado, mai sconfitto da inizio anno, e oggi alle 16 dovranno passare per lo spareggio contro Lanciano, terza del girone B, per accedere ai quarti di finale in programma domani.

I liguri partono a razzo (2-10 al 10’) ma la Unahotels è brava a ricucire lo strappo grazie a Petacchi che carica i suoi. L’equilibrio viene spezzato poco a poco da Vado che si aggrappa ai suoi tre tenori, il totem da 205 cm Traorè (30 punti e 26 rimbalzi), Serafini e Mazzone, prendendo il largo a cavallo dei quarti centrali. La band di Iemmi paga a caro prezzo la bassa percentuale da tre punti (8/29) contro la difesa a zona degli avversari.

Foto: Andrea Rinaldini

Cesare Corbelli