Under 15 Marche avanza nel Torneo delle Regioni, eliminati Under 17, 19 e femminile

Solo l’under 15 delle Marche prosegue il cammino nel Torneo delle Regioni, invece niente da fare per le selezioni under 17, under 19 e squadra femminile. Domani alle 9.30 sarà di nuovo in campo l’under 15, soloamente nella tarda serata di ieri è stata resa nota l’avversaria. Questi i risultati nelle tre giornate di partite delle varie selezioni marchigiane.

Under 15: Marche-Lombardia 0-0; Sicilia-Marche 3-3; Marche Basilicata 5-1.

Under 17: Marche-Lombardia 1-1; Sicilia-Marche 0-0; Marche Basilicata 2-0.

Under 19: Marche-Lombardia 0-1; Sicilia-Marche 1-0; Marche Basilicata 0-0.

Squadra femminile: Marche-Lombardia 0-3; Sicilia-Marche 2-0; Marche Basilicata 5-0.

La rappresentativa Under 15 è formata dai seguenti calciatori. Manuel Petrini (Academy Civitanovese); Leonardo Montecchiani (Ancona); Alberto Santaniello (Biagio Nazzaro); Elio Sina (Caldarola); Andrea Sottanella (Fermo); Giacomo Brancozzi, Pietro Vita (Invictus Rapagnano Grotta); Christian Arduini (Urbino); Iulian Grigore (Nuova Altofoglia); Francesco Marini (Osimana); Davide Maturo (Real Metauro); Matteo Carinelli, Andrea Petroselli (Recanatese); Diego Romagnoli (Robur); Matteo Torresi (Maceratese); Daniel Cittadini (Samb); Michelangelo Polini (Spes Valdaso); Matteo Torresi (Vigor Castelfidardo). Allenatore Matteo Pazzi.