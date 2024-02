Under 15 seconda fase regionale. Le ragazze della Perla Verde partono forte nel derby

La seconda fase del torneo regionale Under 15 inizia con un derby che dice Riccione. Le ragazze della Femminile davanti al pubblico amico battono la San Marino Academy (5-3). Le rivierasche vengono trascinate da una ispiratissima Urbinati, autrice di quattro delle cinque marcature. La doppietta di Lozzi e la rete di Penserini servono alla San Marino Academy per credere in una rimonta che il quarto centro personale di Urbinati – dopo quello di Dini nel secondo tempo – scongiurerà definitivamente. Inizio in salita, in un altro derby, per le ragazze del Rimini che si lasciano superare dal Ravenna lontano da casa.

Under 15 fase regionale (1ª giornata): Femminile Riccione squadra B-Cesena squadra B 2-4, Ravenna-Rimini 2-1, Spal-Real Salabolognese 13-0, Femminile Riccione-San Marino Academy 5-3, Fossolo 76-Imolese 0-3.

Classifica: Spal, Imolese, Femminile Riccione, Ravenna 3; Rimini, San Marino Academy, Fossolo 76, Real Salabolognese 0. Fuori classifica: Cesena squadra B 3; Riccione squadra B 0.