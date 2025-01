Under 15 Serie C. Biancorossi, la decide Lunedei

Il gol di Lunedei ha permesso al Rimini di battere la Feralpisalò (1-0). Rimini: Alberani (37’ st Giovannini), Saponaro (24’ st Foschi), Zavaglia, Ricci, Lunedei, Calderoni (31’ st Magnaterra), Capelli, Torsello (37’ st Donini), Vegliò (24’ st Montani), Gramolini (31’ st Aragao da Cruz). All.: Brocchini. Non è bastato il vantaggio di Ionni alla San Marino Academy per avere la meglio sul Trento (2-1). Academy: R. Michelotti, A. Ceccoli, Della Balda (80’ Renzi), Mazza, Piergiacomi (80’ Gasperoni), Prendi, Nicolini (50’ Lepri), Ionni, Shehi (70’ M. Ceccoli), Angelini (50’ L. Michelotti), Taini. All.: Vanni.

Under 15 Serie C. Girone B (16ª giornata): Caldiero-Vicenza 1-3, Carpi-Virtus Verona 0-1, Clodiense-Legnago 0-1, San Marino-Trento 1-2, Arzignano-Vis Pesaro 2-1, Spal-Triestina 1-0, Feralpisalò-Rimini 0-1. Classifica: Vicenza 26; Feralpisalò, Rimini 33; Padova 32; Virtus Verona 27; Spal 26; Legnago 23; Trento 21; Clodiense 19; Vis Pesaro, Caldiero 15; Triestina 14; San Marino 12; Arzignano 10; Carpi 2.