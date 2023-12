Under 15 Serie C. La squadra di mister Berretta non si stanca mai di stupire Gli Under 15 di Serie C del Rimini vincono ancora, mantenendo il passo delle prime della classe Padova e Albinoleffe. Il match con il Mantova si è concluso con un 2-0, grazie ai gol di Illuzzi e Fulvi. La San Marino Academy non scende in campo, mentre il match con il Fiorenzuola è stato rinviato.