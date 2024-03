Under 16 Serie C. I biancorossi lasciano tutto sul campo della Triestina L'Under 16 di serie C del Rimini subisce una sconfitta netta contro la Triestina (3-0). La partita è stata caratterizzata da un tris senza possibilità di reazione. La San Marino Academy ha invece rinviato la sua partita contro l'Arzignano Valchiampo. La classifica vede il Cesena in testa con 42 punti.