Carbone va a segno e trascina l'Under 16 dello Spezia al successo

La Spezia, 3 ottobre 2024 – Una vittoria, un pareggio e una sconfitta per le giovanili nazionali dello Spezia. Bel pareggio degli Under 17 allenati da David Alessi sul campo del Parma: dopo essere passati in vantaggio nel finale del primo tempo con Del Sante, si fanno raggiungere sull'1-1 all'inizio della ripresa con Landini. Il tecnico ha schierato Altemura, Rapellini (78' Sartori), Venturi, Vannucci, Vignali, Schembre, Ricci, Del Sante, Ceccolini (71' Mazzanti), Cassano (78' Rosati), Heinzen (61' Ditillo); in panchina sono rimasti Ababei, Bruni, Ravecca, Fiocchi e Pellegrini.

Il successo di giornata se lo gode l'Under 16 guidata da Marco Giunta, che rimanda a casa battuto il Modena (1-0) grazie alla rete decisiva di Carbone dopo una ventina di minuti. In campo sono andati Samyr, Michelotti, Albani, Ghetti, Bertolone, Battistoni, Di Emidio (67' Berti), D'Antonio, Chira, Carbone (67' Ceccarelli), Sponza (47' D'Auria); in panchina sono rimasti Lleshi, Ruggeri, D'Andrea, Deiana, Bertoncini e De Vita.

Si stoppa, invece, la corsa dell'Under 15 di Riccardo Corallo, sconfitta tra le mura amiche del Ferdeghini per 2-0 (reti di Bellei al 6' e di Bertesi al 65'). Il mister ha schierato Doretti, Mosti (45' Pignotti), De Simone, Francini, Turturro, Giagnoni (63' Tinfena), Viviani (45' Bambacaro), Balsano, Baldini (63' Affiane), Nutile, Merolla (72' Terzi); in panchina Bergitto, Petrafesa, Scuderi, Liguori.