Under 17 e 15 ai blocchi di partenza. Per i biancorossi c’è la Feralpi. L’Academy inizia da Trento

In attesa dell’inizio dei campionati Primavera che scatteranno nel prossimo fine settimana, domenica la vetrina giovanile sarà tutta dedicata alle formazioni Under 15 e Under 17 di serie C, le prime a debuttare in campionato. In casa Rimini, l’avversario dei giovani biancorossi sarà, per tutti, come da tradizione, la Feralpisalò. L’Under 17 sarà di scena domani pomeriggio al ’Romeo Neri’ (calcio d’inizio alle 15). Sarà un debutto per i giovani biancorossi in campo, ma anche per l’allenatore in panchina. L’Under 17 di Piazzale del Popolo, infatti, in questa stagione è stata affidata al tecnico campano, originario di Sapri, Carlo Mandola. Che torna ’in campo’ giovanile, dopo aver sperimentato per qualche stagione il calcio dei ’grandi’ con Brindisi, Vogherese ed Alessandria. Qualche volta da primo allenatore, qualche volta da vice. Nuovo allenatore anche per la formazione Under 15. Ma quello di Alessandro Brocchini non è un volto nuovo in casa Rimini. L’ex tecnico della Primavera biancorossa in questa stagione prenderà per mano qell’Under 15 che domani (calcio d’inizio alle 14) debutterà con la Feralpisalò al centro sportivo ’Sancisi’ di San Vito. Inizio di stagione lontano da casa, invece, per le due formazioni biancazzurre della San Marino Academy. Saranno gli Under 15 e gli Under 17 nazionali a tenere a battesimo la stagione delle giovanili del Titano. Entrambe le

formazioni saranno di scena domenica in casa del Trento. Medesimo anche l’orario d’inizio: le 15. Tutto questo in attesa che inizino anche gli altri campionati. Quello Under 16 scatterà soltanto domenica 29 settembre con il Rimini impegnato sul campo del Caldiero Terme, e l’Academy di scena davanti al pubblico amico per affrontare i rossoblù del Gubbio.

Under 17 serie C. Girone B (1ª giornata, ore 15): Virtus Verona-Carpi, Vicenza-Caldiero Terme, Legnago-Union Clodiense, Rimini-Feralpisalò, Trento-San Marino Academy, Triestina-Spal, Vis Pesaro-Arzignano Valchiampo. A riposo il Padova.

Under 15 serie C. Girone B (1ª giornata): Vicenza-Caldiero Terme, Legnago-Union Clodiense, Virtus Verona-Carpi, Triestina-Spal, Rimini-Feralpisalò, Vis Pesaro-Arzignano Valchiampo, Trento-San Marino Academy. A riposo il Padova.