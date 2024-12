Under 17 Serie C. L’Academy cede alla Vis Pesaro, i biancorossi si fanno rimontare

Chiusura di 2024 senza punti per le formazioni Under 17 di serie C di casa nostra. Il Rimini ha lasciato tutto sul campo dell’Union Clodiense (3-2). I biancorossi, passati in vantaggio con Manzi alla mezz’ora del primo tempo, si sono fatti riprendere da Bolognini a inizio ripresa. Nemmeno il gol di Arlotti dal dischetto qualche minuto più tardi ha messo in ghiaccio il risultato. Anzi, l’Union Clodiense ha prima pareggiato con Magno per poi prendersi tutto alla mezz’ora con il gol di Temporin. Union Clodiense: Gonella, Begheldo, Veronese (11’ st Vettorato), Bolognini, Mogno, Temporin, Corradi (1’ st Boscolo), Oliosi, Buranello, Bosco (20’ st Zanirato), Nordio. All.: Solda. Rimini: Colella, Di Pollina (31’ st Foschi), Fabbri (13’ st Bizzarri), L. Lombardi (48’ st Cristiani), Manzi, Nava, Ceka (48’ st Zammarchi), Mengoni (13’ st Cenci), Eco, Arlotti, (48’ st Zammarchi) Molfetta (1’ st Cellarosi). A disp.: Mordenti, Romualdi. All.: Mandola.

Stessa sorte per l’Under 17 della San Marino Academy impegnata davanti al pubblico amico contro la Vis Pesaro (2-1). I marchigiani passano subito con Schirliu e poi raddoppiano al 10’ con Antonelli, prima che Montali, a metà frazione, trovi il modo di accorciare e di rimettere in partita una San Marino Academy che però non riuscirà a completare la rimonta. San Marino Academy: Cenci; Delvecchio (46’ Guidi), Mirchev (83’ Baldazzi), Pennacchini (46’ Deronjic), Montali, Baiardi, Molinari (46’ Grandoni), Meloni, Markaj, Canarezza (66’ Raschi), S. Tamagnini (59’ Zavoli). A disp.: Baldacci, Podeschi, N. Tamagnini. All.: Di Maio. Vis Pesaro: Mattioli; Branchesi, Cataudella (52’ Cinotti), Tasini, Panzieri (78’ Isidori), Pascucci, Fraternale (86’ Cornacchione), Ciattaglia, Schirliu, Antonelli (52’ Santilli), Cavallo (52’ Rossi). A disp.: Ferri, Desimoni, Massi, Campanelli. All.: Varriale.

Under 17 Serie C girone B (15ª giornata): Padova-Virtus Verona 1-2, Spal-Trento 3-0, Feralpisalò-Vicenza 3-2, Carpi-Legnago 1-1, San Marino Academy-Vis Pesaro 1-2, Caldiero Terme-Triestina 2-2, Union Clodiense-Rimini 3-2. A riposo l’Arzignano.

Classifica: Spal 30; Virtus Verona 29; Feralpisalò 28; Triestina 27; Vicenza 26; Rimini 23; Vis Pesaro 21; Trento 20; Padova 19; San Marino Academy 17; Union Clodiense 16; Caldiero Terme 15; Legnago 12; Arzignano Valchiampo 6; Carpi 3.