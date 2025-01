Under 17 serie C. Quinta vittoria consecutiva per i biancazzurri di Di Maio

Un punto in tasca per l’Under 17 di serie C del Rimini sul campo della Spal (2-2, gol biancorossi di Grassi e Mengoni). Rimini: Pirini, Piermaria, Fabbri, Bizzarri (41’ st Celani), Manzi, Nava (41’ st Cristiani), Di Pollina (14’ st Ceka), Mengoni (14’ st Lombardi N.), Cellarosi (27’ st Romualdi), Arlotti (41’ st Zammarchi), Grassi (1’ st Molfetta). All.: Mandola.

Quinta vittoria di fila per la San Marino Academy che non lascia scampo nemmeno al Vicenza (3-2). Doppietta di Markaj e gol di Arcangeli. Academy: Conti, Delvecchio, Baiardi, Meloni, Montali, Guidi (87’ Zavoli), Deronjic, N. Tamagnini, Grandoni (70’ Molinari), Markaj, Canarezza (56’ Arcangeli). All.: Di Maio.

Under 17 serie C. Girone B (18ª giornata): Caldiero-Legnago 2-1, Feralpisalò-Virtus Verona 1-1, Arzignano-Triestina 0-1, Clodiense-Padova 1-0, San Marino Academy-Vicenza 3-2, Spal-Rimini 2-2, Vis Pesaro-Trento 1-0. A riposo il Carpi.

Classifica: Spal 34; Triestina 33; Vicenza, Feralpisalò, Virtus Verona 32; San Marino Academy 26; Rimini, Vis Pesaro 24; Trento, Clodiense 23; Padova 22; Caldiero 21; Legnago 15; Arzignano 9; Carpi 4.