Under 17 Serie C. San Marino non lascia neanche le briciole al malcapitato Caldiero

Tre gol al Legnago. Così in casa il Rimini si prende tutto con il Legnago. A bersaglio Arlotti, Cellarosi ed Eco. Rimini: Pirini, Cenci (20’ st Ceka), Piermaria (32’ st Tito), Fabbri, Zammarchi (11’ st Lombardi L.), Nava (11’ st Lombardi N.), Arlotti (32’ st Berardi), Mengoni, Cellarosi, Eco (20’ st Cristiani), Di Pollina (1’ st Molfetta). All.: Mandola. Ha messo tutto in tasca la San Marino Academy con il Caldiero (3-1). Giornata di gloria per Baiardi, Meloni e Arcangeli. San Marino Academy: Conti, S. Tamagnini (86’ Colombini), Baiardi, Pennacchini (59’ Deronjic), Montali, Mirchev, Guidi (59’ Delvecchio), Meloni, Markaj (59’ Grandoni), Arcangeli (73’ N. Tamagnini), Canarezza (73’ Cavallo). All.: Di Maio.

Under 17 Serie C. Girone B (26ª giornata): Rimini-Legnago 3-0, Trento-Carpi 5-1, Arzignano-Feralpisalò 0-7, Pesaro-Clodiense 3-1, Vicenza-Virtus Verona 6-0, San Marino Academy-Caldiero 3-1, Triestina-Padova 1-0.

Classifica: Vicenza 53; Spal 50; Feralpisalò 45; Triestina 44; Virtus Verona 42; Rimini 36; San Marino 34; Padova 33; Vis Pesaro, Clodiense 32; Trento 31; Caldiero 29; Legnago 25; Arzignano 13; Carpi 11.