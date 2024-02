Under 19. Il Riccione vince e convince conquistando il secondo posto

Le ragazze della Femminile Riccione rifilano cinque gol all’ultima della classe e salgono a un passo dalla capolista Accademia Spal. A decidere il match casalingo contro la Montanara Ducale è stato sicuramente il poker calato da Iorio. Una vittoria sulla quale, poi, ci ha messo la firma anche Gentile. Un impegno non proibitivo per la formazione della Perla Verde proprio nella giornata in cui il Modena non è riuscito ad avere la meglio sul Pgs Smile. Ora le romagnole condividono il secondo posto della classifica proprio con le emiliane e a un punticino, appunto dalla Spal prima della classe.

Under 19 (11ª giornata): Accademia Spal-Fossolo 76 11-0, Besurica-Original Celtic Bhoys 3-2, Femminile Riccione-Montanara Ducale 5-0, Pgs Smile-Modena 0-0, Real Salabolognese-Imolese 1-4.

Classifica: Accademia Spal 28; Femminile Riccione, Modena, 27; Besurica 24; Imolese 18; Pgs Smile 16; Original Celtic Bhoys 10; Real Salabolognese 6; Fossolo 76 3; Montanara Ducale -2.