Under 19. Le ragazze della Perla Verde cadono a sorpresa in casa

Non riescono a fare la voce grossa davanti al pubblico di casa le Under 19 della Femminile Riccione. Nella Perla Verde ad avere la meglio è stato il Fossolo 76, a sorpresa considerando che le avversarie di giornata delle biancazzurre occupavano e occupano il penultimo posto in classifica con 12 punti intascati. Tanti in meno rispetto alla Femminile Riccione che di punti ne ha messi al sicuro 37 e viaggia al terzo posto in classifica. Alle biancazzurre riccionesi non è bstao il gol messo a segno da Iorio per non restare a secco nella tredicesima giornata perdendo così un po’ di terreno dalla coppia che le precede in classifica formata da Spal e Modena.

Under 19 (13ª giornata): Piacenza-Accademia Spal 0-1, Femminile Riccione-Fossolo 76 1-3, Imolese-Modena (rinviata), Pgs Smile-Montanara Dicale 6-0, Real Salabolognese-Original Celtic Bhoys 0-0.

Classifica: Accademia Spal 49; Modena 42; Femminile Riccione 37; Piacenza 33; Pgs smile 29; Imolese 24; Real Salabolognese 19; Original Celtic Bhoys 15; Fossolo 76 12; Montanara Ducale 1.