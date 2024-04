Under 19 nazionali. Al Victor è sufficiente una rete. Lo United perde il derby

Si è presa tutto sul campo del Borgo San Donnino, grazie al gol di Cenni, l’Under 19 del Victor San Marino. Un successo di misura che permette ai biancazzurri di scavalcare in classifica i biancazzurri dello United Riccione. United che non ha avuto scampo nel derby casalingo contro la Sammaurese firmato dalle reti di Ferrini e Sullaj. Un gol per tempo che ha permesso agli ospiti di prendersi tutto nel faccia a faccia della parte bassa della classifica.

Under 19 nazionali. Girone E (27ª giornata): Mezzolara-Ravenna 2-3, Piacenza-Corticella 2-2, Borgo San Donnino-Victor San Marino 0-1, Forlì-Aglianese 6-2, Imolese-Carpi 4-2, Prato-Lentigione 2-2, Progresso-Pistoiese 0-1, United Riccione-Sammaurese 0-2.

Classifica: Piacenza 66; Ravenna 57; Forlì 56; Imolese 50; Corticella 49; Pistoiese 46; Carpi 41; Progresso 40; Borgo San Donnino 37; Prato 36; Lentigione, Victor San Marino 26; United Riccione 25; Sammaurese 22; Aglianese 18; Mezzolara 17.