Under 19 nazionali. Il Victor si prende tutto, derby amaro per lo United

Derby amaro per l’Under 19 dello United Riccione che davanti al pubblico amico lascia tutto al Forlì secondo della classe (2-1). Ai biancazzurri della Perla Verde non è bastato il gol realizzato da Delvivo per evitare la sconfitta. Va meglio nella 20esima giornata al Victor San Marino che si è preso tutto sul campo del Lentigione, vincendo lo scontro diretto nella parte bassa della classifica (3-1). Un successo firmato da Menini, Betti e Giacomini. Tre punti messi in tasca che permettono ai ragazzi del Victor di salire a quota 14 in classifica.

Under 19 nazionali (20ª giornata): Borgo San Donnino-Imolese 2-1, Corticella-Carpi 3-5, Lentigione-Victor San Marino 1-3, Piacenza-Ravenna 4-0, Pistoiese-Aglianese 1-1, Prato-Mezzolara 1-0, Sammaurese-Progresso 0-1, United Riccione-Forlì 1-2.

Classifica: Piacenza 47; Forlì 44; Corticella, Ravenna 39; Imolese 34; Pistoiese 33; Prato 32; Progresso 31; Borgo San Donnino 30; Carpi 29; United Riccione 22; Lentigione, Sammaurese 18; Victor San Marino 14; Mezzolara 11; Aglianese 8.