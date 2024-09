Un’Eccellenza scoppiettante. La Base si arrende nel derby. La Leon piazza la regola del 3-0

Non bastano due volti nuovi alla Base per sottrarsi alla seconda sconfitta di fila in questo inizio di campionato. Probabilmente inevitabile per una squadra che ha cambiato tanto e domenica si è dovuta inchinare contro la Lentatese. La squadra di Fossati si impone 2-0 grazie ai sigilli di Diaferio e Di Mago. A Seveso invece ci si consola con gli arrivi del centrocampista classe 1995 Fabio Dell’Orto (in foto col presidente Villa) e dell’attaccante del 2005 Tommaso Elli dalla Folgore Caratese. La Lentatese ha festeggiato nella maniera migliore le 400 gare ufficiali del suo portiere Menegon. Sempre nel girone A prosegue la striscia di imbattibilità del Meda. Due reti di Samuele Calmi obbligano il Pavia a una brusca frenata sul proprio campo. Nel girone B la Leon conferma la regola del 3-0 anche contro la matricola Casati Arcore che nel derby di Vimercate grazie alle segnature dei suoi uomini d’oro in attacco Delle Fave e Pelle ma è tutto di Jacopo Ferrè il merito di avere sbloccato la gara in apertura di ripresa.

Beffa invece per la Fucina Muggiò che ha il merito nella ripresa di raddrizzare grazie al solito Picci la sfida contro l’Alta Brianza sul neutro di Pero. Ma costa carissimo lo svarione della difesa al 97’ su un innocuo pallone scagliato in area dai comaschi…