Union Sammartinese rosa. In campo 70 calciatrici

Un gruppo di ragazze rifondato nel cuore di San Martino in Strada. Partendo dal 2019, presso il centro sportivo ‘Giorgio Casadei’, alle porte di Forlì, la società Union Sammartinese ha messo in piedi un progetto rivolto alle ragazze interessate a praticare il calcio. Erede della storica Olimpia, per anni attiva a Forlì con ottimi risultati nel pallone in rosa, la società presieduta da Samuela Navetta partecipa da quattro stagioni con la prima squadra al campionato emiliano-romagnolo di Eccellenza ed ha impostato un progetto nel settore giovanile femminile per dar modo a tante ragazze, di qualsiasi età, di potersi cimentare col pallone tra i piedi.

Oltre alla prima squadra, allenata da Patrizia Pascucci e Federica Nardini, infatti, la società bianco-rosso-viola manda settimanalmente in campo, nel complesso: le Pulcine, gruppo delle ragazze nate tra il 2013 e il 2016, affidate a Paola Tassi; la squadra Under 12 allenata da Martina Agatensi e Stefania Ghinassi, ex ottime giocatrici dell’Olimpia femminile; la formazione Under 15, gestita da Giacomo Petrini, ex allenatore nel settore giovanile maschile dell’Union Sammartinese.

Un totale di oltre settanta fra bambine e ragazze che settimanalmente si allenano, con grande passione e giocano nei rispettivi campionati di categoria. In questo periodo, infatti, le giovani dell’Union stanno disputando i vari campionati assieme alle formazioni maschili, mentre in primavera saranno impegnate nei tornei al femminile.

Per quanto riguarda la prima squadra, al termine del girone d’andata del campionato d’Eccellenza l’Union femminile si trova in settima posizione con 19 punti, con Carolina Rotondo in vetta alla classifica delle cannoniere con 15 reti.

Assieme all’attività femminile la società organizza quella giovanile di tutte le categorie maschili, oltre alla prima squadra impegnata nel campionato di Terza Categoria.

Franco Pardolesi