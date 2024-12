United a caccia del poker. Titani a Imola per rialzarsi

Dà la caccia a tre punti già fondamentali il San Marino che oggi sarà di scena in casa dell’Imolese. I biancazzurri hanno ancora in mente il pareggio casalingo dello scorso turno con la Sammaurese fanalino di coda. Oggi l’avversario è di altro calibro e questo i titani lo sanno perfettamente. Quinto posto in classifica per i romagnoli che sono reduci dalla battuta d’arresto sul campo dello United Riccione e vorranno rimettersi a correre veloce davanti al pubblico amico. Per non perdere troppo di vista le big del girone. Il San Marino la classifica la guarda dalla parte opposta, dove non si passano giornate tranquille. E a tre passi dalla conclusione del girone d’andata è utile iniziare ad accelerare. Sarà la prima della nuova proprietà oggi per lo United Riccione che in settimana è passato dalle mani di Pasquale Cassese a quelle di Jonathan Tranquilli, o meglio della cordata di imprenditori che si è messa alla guida del club romagnolo. Pressoché invariata la rosa a disposizione di mister Beoni. Quel gruppo di giocatori che nell’ultimo periodo è stato capace, dopo qualche ritocco, di rialzare la testa. Tre le vittorie consecutive, con i biancazzurri che sono stati capaci di battere Pistoiese, Sasso Marconi e Imolese. Squadre, classifica alla mano, che non sono esattamente le ultime arrivate nel girone D. Ora allo United spetta un altro piccolo capolavoro sul campo del Piacenza. Che non ha la stessa verve delle precedenti avversarie del Riccione, ma che sembra avere tutta l’intenzione di buttarsi alle spalle il periodo nero, fatto di quattro sconfitte consecutive. Che hanno fatto sprofondare i piacentini nella zona caldissima della classifica, superati anche, e non solo, dallo United Riccione. Nella 15esima giornata da seguire da vicino ci sono anche i novanta minuti tra Pistoiese e Ravenna. Ma anche quelli che metteranno a confronto il Ravenna con il Cittadella Vis Modena. Mentre la capolista Tau busserà alla porta del Tuttocuoio.

Serie D. Girone D (15ª giornata, ore 14.30): Imolese-San Marino, Lentigione-Fiorenzuola, Piacenza-United Riccione, Pistoiese-Forlì, Prato-Corticella, Ravenna-Cittadella Vis Modena, Sammaurese-Progresso, Sasso Marconi-Zenith Prato, Tuttocuoio-Tau Altopascio.

Classifica: Tau Altopascio 32; Forlì 30; Ravenna, Lentigione 29; Imolese, Pistoiese 25; Tuttocuoio 20; Sasso Marconi 19; Cittadella Vis Modena 18; United Riccione 17; Corticella 16; Prato 15; Piacenza, Progresso 14; Fiorenzuola, San Marino 12; Zenith Prato 11; Sammaurese 8.