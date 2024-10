United affamato in Emilia. Oggi anticipa col Lentigione

Un ottimo punto raccolto con il Ravenna nel turno infrasettimanale, quello che è costato la panchina al bellariese Mauro Antonioli, e ora lo United Riccione è già pronto a tornare in campo. I biancazzurri questo pomeriggio anticiperanno i novanta minuti della nona giornata sul campo del Lentigione (calcio d’inizio alle 15). Un’altra occasione per la squadra di mister Beoni per mettersi a caccia della vittoria. Che, in casa United, manca dalla prima di campionato, sul campo dello Zenith Prato, unico successo biancazzurro in campionato. Il punto guadagnato appena qualche giorno fa con il Ravenna dai biancazzurri ha donato una bella boccata d’ossigeno e di fiducia ai romagnoli che, però, continuano a navigare nella parte medio bassa di una classifica, comunque, ancora molto corta. Il Lentigione dell’ex tecnico del San Marino, Cassani, invece viaggia un po’ più in alto in classifica, a contatto con i piani nobili del girone ed è reduce dalla vittoria contro il San Marino e dal pareggio di qualche giono fa ottenuto contro l’ambizioso Forlì. Tanto da arrivare a un soffio dalla formazione romagnola in classifica e ora sperare di puntare anche più in alto.

I novanta minuti tra Lentigione e United Riccione saranno diretti dal fischietto della sezione di Ferrara, Federico Buschi che assistito da Cristian Puddu e Pietro Fae, entrambi della sezione di Ozieri. Per il derby tra Ravenna e San Marino che si giocherà regolarmente domani, è stato designato l’arbitro della sezione di Lodi, Piero Marinoni che sarà assistito da Angelo Mazza di Reggio Calabria e Massimiliano Cirillo della sezione di Roma 1.

Serie D. Girone D (9ª giornata). Oggi: Lentigione-United Riccione. Domani (ore 14.30): Cittadella Vis Modena-Tau Altopascio, Fiorenzuola-Zenith Prato, Prato- Imolese, Progresso-Forli’ Ravenna - Victor San Marino Sammaurese - Corticella Sasso Marconi - Pistoiese Tuttocuoio - Piacenza

La classifica: Tau Altopascio 21 punti; Pistoiese 15; Forlì 14; Piacenza, Cittadella Vis Modena, Sasso Marconi 12; Lentigione 11; Ravenna, Imolese 10; Tuttocuoio, Prato 9; Zenith Prato 8; San Marino 7; United Riccione 6; Fiorenzuola 5; Corticella 4; Sammaurese, Progresso 3. Prato e Pistoiese una gara in più.