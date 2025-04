United Carpi e Sanmichelese pareggiano 0-0: corsa salvezza aperta

united carpi

UNITED CARPI: Mora, Kundome, Gianasi, Posponi, Cinelli, Paramatti (36’ Gualdi), Coscelli (87’ Baraldi), Mebelli, Malagoli, Nadiri, Crispino. A disp. Malagutti, Cangiano, Cecchetto, Gualdi, Malvezzi, Osei, Baraldi, Mariconda, Owusu. All. Gilioli.

SANMICHELESE: Schiuma, Solla, Merli, Tardini (39’ Ferrari), Ashong, Farina, Alicchi, Spezzani, Notari, Manzini, Peddis. A disp. Paganelli, Casini, Doku, Ferrari, Rafrafi, Palladini, Gorzanelli, Geti, Frimpong. All. Azzurro

Arbitro: Cunsolo di Bologna.

Note: ammoniti Posponi, Cinelli, Solla, Spezzani

Dopo la prima della classe, la United Carpi frena sul pari anche la seconda forza del campionato e lo 0-0 con la Sanmichelese tiene i carpigiani in corsa salvezza, anche se il successo del Colombaro li fa scivolare al terz’ultimo posto. Per i sassolesi di Azzurro invece dopo 3 vittorie di fila il pari consente al Campagnola l’aggancio. Il primo brivido arriva dopo 7’ di gioco. Lo United va in ripartenza ma non riesce a concretizzare né col tentativo di Nadiri né successivamente con Crispino, che manca il tap-in vincente. A seguire palla gol per la Sanmichelese: rilancio sbagliato di Gianasi e sfera a disposizione di Manzini che da pochi metri spara alto. Da segnalare il forte vento, che nel primo tempo soffia contro i blucelesti favorendo la pressione avversaria. Al 47’ padroni di casa a un passo dal gol: Nadiri da posizione defilata calcia forte e trova solo il palo interno. Sul corner che segue Crispino di testa manda alto di pochissimo. Nella ripresa il primo pericolo arriva da una rimessa laterale bluceleste. Schiuma sbaglia la lettura della traiettoria, Kundome non ne approfitta mancando l’impatto col pallone. Quindi ancora Nadiri spalle alla porta prova la girata dal vertice dell’area, costringendo il portiere ospite alla gran parata. Nel corso del secondo tempo Ashong tocca di mano in area, Cunsolo fa cenno di proseguire. Nella seconda frazione il vento gioca a sfavore della Sanmichelese, che sul finale rischia la beffa. Un rinvio lungo di Posponi, complice la spinta del vento, costringe Schiuma ad allungarsi e a mettere in angolo.