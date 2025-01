United, derby impossibile. Per i titani c’è lo Zenith

È uno United Riccione che di certo non gode di ottima salute quello che oggi si presenta al ’Morgagni’ per affrontare la capolista Forlì. La situazione societaria del club della Perla Verde è di quelle che di certo non possono fare dormire sonni tranquilli ai tifosi. Tanto che dal prossimo turno i biancazzurri potrebbero anche non avere più uno stadio dove giocare le gare casalinghe. I cancelli del ’Calbi’ resteranno chiusi se non sarà saldato il conto del suo utilizzo. Insomma, l’avventura del presidente Tranquilli, che da più di qualche giorno a Riccione sembra essere in compagnia di diversi ’consiglieri’ che non si sa che ruolo abbiano in società, non è iniziata con il piede giusto e con i creditori che già, dopo appena un mese, bussano alla porta. Ma oggi si pensa al Forlì e alla squadra di mister Cortellini (foto) servirà davvero qualcosa di più di un’impresa per spuntarla. Trasferta non semplice anche quella che oggi spetta al San Marino. Ma qui non per la solidità dell’avversario, ma quanto per l’importanza della posta in palio. Quella sul campo dello Zenith Prato sarà davvero un faccia a faccia per la salvezza con i toscani che sin qui hanno messo insieme quattro punti in più rispetto ai biancazzurri, sempre penultimi della classe davanti a Fiorenzuola e Sammaurese.

I titani sono reduci dalla pesante sconfitta dello scorso turno, al ritorno in campo dopo la sosta, contro il Tau Altopascio. Gara che si è giocata sul campo neutro di Budrio e nella quale la squadra di mister Biagioni è stata colpita cinque volte e affondata. Lo Zenith, invece, ha aperto il 2025 con il successo pesantissimo sul campo proprio dello United Riccione. In chiave salvezza sia United che San marino terranno gli occhi su quello che succederà tra Fiorenzuola e Sasso Marconi, ma anche tra Ravenna e Sammaurese. Un altro testacoda di quelli, almeno sulla carta, già scritti, classifica alla mano.

Serie D. Girone D (19ª giornata, ore 14.30): Cittadella Vis Modena-Pistoiese, Corticella-Piacenza, Fiorenzuola-Sasso Marconi, Forlì-United Riccione, Lentigione-Prato, Progresso-Tuttocuoio, Ravenna-Sammaurese, Tau Altopascio-Imolese, Zenith Prato-San Marino.

Classifica: Forlì 42; Ravenna 41; Tau Altopascio 39; Pistoiese 34; Lentigione 33; Imolese 30; Tuttocuoio 28; Prato 22; Cittadella Vis Modena, Piacenza, Sasso Marconi 21; Progresso, Zenith Prato 19; United Riccione, Corticella 18; San Marino 15; Fiorenzuola, Sammaurese 12.