United, regna l’incertezza. Il San Marino trasloca

Il San Marino trasloca a Budrio, lo United Riccione ha rischiato fino all’ultimo di trovare le porte chiuse dello stadio Calbi di Cattolica. È un inizio di 2025 non esattamente stellare per le nostre di serie D, e non solo pensando alla classifica. In Riviera, a un mese dall’entrata in scena della nuova società capitanata dal presidente Jonathan Tranquilli regna l’assoluta incertezza. In settimana i biancazzurri sono stati costretti a traslocare sul campo di Gatteo Mare per gli allenamenti e hanno rischiato fino all’ultimo di dover giocare la gara di oggi contro lo Zenith Prato non si sa bene dove. Una situazione paradossale, presumibilmente di conti non pagati, che ha costretto anche i giocatori biancazzurri (la stragrande maggioranza nuovi considerando che la rosa è stata in fretta e furia rivoluzionata) a lasciare il residence dove alloggiavano per trovare una nuova sistemazione. Tutte situazioni che poi, come è facile immaginare, fanno passare in secondo piano le questioni di campo. Niente campo da gioco in Repubblica per il San Marino, invece, che dopo aver disputato l’ultima gara del 2024 a Castiglione di Ravenna, oggi sarà di scena allo ’Zucchini’ di Budrio per i novanta minuti contro la terza della classe Tau Altopascio. Tutto questo considerando che il centro sportivo di Acquaviva, uscito con le ossa rotte dall’ultima ondata di maltempo, è ancora indisponibile. Intanto, alla rosa di mister Biagioni, e tutti disponibili per il match di oggi, prima giornata del girone di ritorno, si sono ufficialmente aggiunti l’attaccante Sollaku e il difensore Mezzasoma, entrambi ex United Riccione. Ma anche il portiere Lattisi proveniente dall’Ilvamaddalena. Lato uscite il San Marino Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con i calciatori Cristiano Giometti, Gianluca Maggioli e Cosimo Patarnello.

Serie D. Girone D (18ª giornata, ore 14.30): Imolese-Corticella, Piacenza-Cittadella Vis Modena, Pistoiese-Fiorenzuola, Prato-Ravenna, Sammaurese-Forlì, San Marino-Tau Altopascio, Sasso Marconi-Progresso, Tuttocuoio-Lentigione, United Riccione-Zenith Prato.

Classifica: Forlì 39; Ravenna 38; Tau Altopascio 36; Lentigione 32; Pistoiese 31; Imolese 29; Tuttocuoio 27; Prato 22; Cittadella Vis Modena 21; Sasso Marconi 20; Progresso, United Riccione, Piacenza 18; Corticella 17; Zenith Prato 16; San Marino 15; Fiorenzuola, Sammaurese 12.