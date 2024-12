United Riccione: Paolo Cortellini nuovo allenatore dopo l'esonero di Beoni

Dopo aver cambiato proprietà, lo United Riccione cambia anche allenatore. Ieri la nuova dirigenza biancazzurra ha comunicato di aver sollevato dall’incarico Lorentino Beoni. Ringraziamenti di rito e sotto un altro. Perché nello stesso comunicato c’è anche il nome del nuovo allenatore: Paolo Cortellini.

Beoni paga, calendario alla mano, l’ultima sconfitta di misura in casa del Piacenza che, però, è arrivata dopo tre vittorie consecutive. Quelle che di fatto ultimamente avevano risollevato la classifica dello United. Beoni saluta, quindi, dopo 15 gare, a due passi dal termine del girone d’andata. Quindici gare che hanno portato nelle casse dei romagnoli 17 punti, frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte.

Ora la palla passa a Paolo Cortellini. Trentanove anni, originario di Orvieto, in carriera ha allenato il Termoli in Eccellenza e l’Imperia in serie D (avventura chiusa dopo cinque giornate, prima dell’esonero nel mese di ottobre). È lui l’uomo scelto dal nuovo presidente dei biancazzurri Jonathan Tranquilli per guidare la squadra nella seconda parte di campionato.

Ieri Cortellini ha diretto il primo allenamento in vista dei novanta minuti che domenica i biancazzurri giocheranno al ’Calbi’ contro la Sammaurese ultima della classe. E al tecnico umbro capita immediatamente una di quelle partite da non sbagliare. Per nessuna ragione. Qualche giorno per conoscere gli uomini a disposizione, poi subito in campo.

In attesa anche che il mercato invernale entri nel vivo e si assista, c’è da scommetterci, a diverse partenze e arrivi. A due gare dal termine del girone d’andata (dopo la Sammaurese lo United andrà a bussare alla porta dei vicini di casa del San Marino) i romagnoli sperano di chiudere facendo qualche altro passo in avanti verso la tranquillità.

La classifica del girone D è ancora decisamente corta in entrambi i versi. Attualmente il Riccione si trova a ridosso della zona playout, ma con un piede fuori. E a undici punti dalla zona playoff con otto squadre racchiuse in una manciata di punti. Insomma, il campionato è ancora tutto da vivere e lo United lo vivrà da oggi con due nuovi timonieri: uno alla guida del club e l’altro alla guida della squadra sul campo.