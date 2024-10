"Urbania, grande vittoria"

Dopo 5 partite la classifica del campionato di Eccellenza comincia ad allungarsi. In vetta la Maceratese ha il piglio delle vincenti, in coda l’Alma Juventus Fano non si schioda dallo zero. Tra i due estremi troviamo in posizione playoff l’Urbania, poco dietro la K Sport Montecchio Gallo e l’Urbania. Il turno di domenica ha prodotto alle provinciali: 3 punti all’Urbania e all’Urbino, 1 alla K Sport e nulla all’Alma Fano che tra l’altro non è stata ancora in grado di segnare un gol.

Tre punti in trasferta a S. Benedetto del Tronto contro l’Atletico Mariner per l’Urbania di mister Lilli. "È stata una gran bella partita – commenta il patron dei durantini Jacopo Sansuini – giocata da noi veramente bene. Abbiamo da subito imposto il nostro ritmo e le nostre giocate e abbiamo vinto meritatamente. Era una trasferta che temevamo, quindi sono molto contento. Il risultato che poteva essere più ampio e abbiamo fatto un’ottima partita. Quando i ragazzi scendono fanno prestazioni del genere è molto gratificante, quindi ho fatto loro i complimenti. Abbiamo vinto una partita bella e meritata, ora diamo continuità ai risultati, non dobbiamo esaltarci, ma stare con i piedi per terra, ogni partita fa storia a sé, dobbiamo farci trovare pronti". Successo casalingo contro il Monturano per l’Urbino. "Vittoria di fondamentale importanza ottenuta con una grande prestazione di squadra – sottolinea il dg dei ducali Ivan Santi –, i ragazzi ci hanno messo tecnica, tattica ma anche tanto agonismo per aver la meglio di un Monturano ostico che ha mostrato carattere e anche buone individualità. Anche in dieci abbiamo dimostrato una grande mentalità non chiudendoci mai e ripartendo sempre con forza e personalità. Una vittoria frutto dei sacrifici e della mentalità del mister per raccogliere i frutti del duro lavoro. Ora speriamo di aver rotto il ghiaccio per andare domenica ad affrontare la seconda della classe, il Chiesanuova e far capire che sarà dura per tutti affrontare l’Urbino in questo campionato".

Buon punto della K Sport Montecchio Gallo a Montegranaro: " Sì – conferma il diesse della K Sport Ettore Mariotti – anche se c’è un po’ di rammarico perché abbiamo avuto un paio di occasioni per capitalizzare il risultato e non ci siamo riusciti. Si poteva fare bottino pieno. Comunque il pareggio è positivo perché abbiamo incontrato una squadra tosta ben costruita ed equilibrata nei reparti, non sarà facile per nessuno prendersi dei punti a Montegranaro.

Non si schioda la classifica dell’Alma Juve Fano: cinque partite e cinque sconfitte, 14 gol subiti e nessuno realizzato. A Villa San Filippo i ragazzi di mister Tridici hanno venduto cara la pelle ma la Sangiustese è stata più cinica e con un gol per tempo ha chiuso la partita.

Amedeo Pisciolini