Urbino Taccola ribalta Forte dei Marmi: vittoria 2-1 in Promozione Toscana

URBINO TACCOLA2FORTE DEI MARMI1

URBINO TACCOLA: Malasoma, Taglioli (34’ st Desideri), Zaccagnini (34’ st Romeo), Marinari, Aliotta, Bellagamba, Fabbrini, Castellacci, Cosi (29’ st Fazzini), Campera (12’ st Cappelli), Chicchiarelli. (A disposizione: Nigro, Ferrera, Antoni, Langella, Graziani). All. Luca Polzella.

FORTE DEI MARMI: Ceragioli, Gentile (38’ st Cardillo), Arcidiacono (41’ st Tonacci), Papi, F. Sodini, Rocchiccioli (42’ st Vaira), Manfredi (46’ pt Bresciani), Del Soldato, Maggi, Rodriguez (31’ st Carpentieri), Minichino. (A disposizione: Nocchi, Deda, Seriani, Tedeschi). All. Luca Cagnoni.

Arbitro: Giampiero Marongiu di Livorno (assistenti di linea Giovanni Luti e Federico Ficarra di Livorno).

Reti: 44’ pt Rodriguez (F); 6’ st Bellagamba (U), 42’ st Fazzini (U).

Note: angoli 4-3 per il Forte dei Marmi; recupero 0’ pt e 4’+1’ st.

ULIVETO TERME – Sconfitta indolore per il Forte dei Marmi che era già certo della sua qualificazione ai playoff del girone A di Promozione Toscana (risultato storico questo, per una neo-promossa che era alla sua prima volta in categoria) dalla passata domenica. Gli squali tuttavia erano anche passati in vantaggio sul campo mai facile dell’Urbino Taccola, squadra comunque in grande salute come dimostra la vittoria 2-0 del turno scorso contro una Lunigiana Pontremolese che non perdeva una partita dalla partita d’andata proprio ad Uliveto Terme.

La rete del numero 10 Rodriguez, che alla fine il tecnico Luca Cagnoni ha scelto di non risparmiare (la squalifica, erroneamente uscita nel bollettino di giovedì, il cubano l’aveva già scontata sette giorni prima saltando la gara contro la San Marco Avenza), aveva illuso i fortemarmini dopo un primo tempo ben giocato e che i versiliesi avrebbero dovuto chiudere con più di un solo gol di scarto. Nella ripresa poi la partita cambia volto, con l’immediato pareggio di Bellagamba di testa indistirbuato su punizione da trequarti campo. I cambi del Forte dei Marmi non danno la spinta sperata mentre chi entra dalla panchina dell’Urbino Taccola il segno lo lascia eccome: il viareggino Tommaso Fazzini, che a tre minuti dal 90° s’inserisce benissimo in verticale fra i due centrali avversari arrivando fino a bucare Ceragioli per il ribaltone del 2-1. Il Forte domenica 27 aprile, dopo la lunga sosta, andrà a Pietrasanta nel derby della semifinale playoff del girone A.