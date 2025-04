Usd Classe presenta la nuova divisa 2025-26: un omaggio alle radici storiche

Ispirati dal passato, pronti per il futuro. Con questo slogan l’Usd Classe – che l’anno scorso ha festeggiato i 50 anni di attività – ha presentato la divisa ufficiale per il prossimo campionato di Promozione 2025-26. Non una operazione banale, visto che, storia (quella vera), identità e appartenenza, si intrecciano nella nuova maglia firmata Erreà Sport, ovvero un omaggio alle radici ed all’eredità millenaria di Classe. Un mosaico che si lega alle origini è il modello decorativo che impreziosisce la casacca. L’ispirazione è stata tratta da un’antica pavimentazione musiva rinvenuta a fine ‘800 nel sottosuolo di Classe, là dove sorgeva la Basilica di San Probo. Sul petto invece, il monogramma CLS. Tre lettere che, da secoli, rappresentano Classe. Sul retro spiccano la rappresentazione di un’imbarcazione Romana e la scritta in latino ‘Civi classis’, elementi tratti dal celebre mosaico di Sant’Apollinare Nuovo, che raffigura l’Antico Porto di Classe, importante porto militare d’Occidente e sede della gloriosa flotta imperiale (Classis Ravennatis). La divisa ha debuttato ufficialmente domenica scorsa, in occasione della penultima gara casalinga contro la Frugesport ed è stata ‘bagnata’ con una larghissima vittoria 7-1. Con la collaborazione del Museo Classis e della Fondazione RavennAntica è stato realizzato un servizio fotografico che, oltre ai giocatori Scoglio, Zollo, Ragazzini e Savini, ha coinvolto Antonio Cavina (a destra), primo storico capitano del Classe e attuale presidente dal 1986, nonché Giuliano Giuliani, classe 1937, uno dei soci fondatori del club, 3° presidente e protagonista della costruzione del centro sportivo di via Classense. Va ricordato che, nella propria storia (calcistica), il Classe ha toccato l’apice nel 2018-19, disputando il campionato di serie D.

Roberto Romin