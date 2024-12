Utimissime. Mister Calderini monitora Belli. Opzione Boganini

Si prepara alla seduta di rifinitura, il Poggibonsi, in vista della gara allo stadio Stefano Lotti con la Fulgens Foligno in programma domenica con inizio alle 14,30. Il tecnico Stefano Calderini, tra le varie valutazioni da compiere all’interno della rosa, guarda con attenzione anche alle condizioni fisiche di Belli, assente sul campo del Follonica Gavorrano perché non al meglio. Un segno di speranza per i Leoni può essere poi rappresentato da Boganini, tornato domenica scorsa per uno scampolo di gara dopo un inizio assai tormentato della stagione: in pratica Boganini, che tempo fa si è sottoposto anche a un intervento chirurgico, non entrava sul rettangolo dalla seconda giornata di campionato, il 15 settembre contro la Fezzanese. Nella Fulgens Foligno di mister Manni mancherà per un turno di squalifica l’esterno di retroguardia Schiaroli, classe 1998, ricordato anche per i suoi trascorsi (in serie D nel 2021-2022) con la maglia del Lornano Badesse.