"Va dimostrato che siamo il Siena". Voria suona la carica prima della sfida

"Vogliamo iniziare nella stessa maniera in cui abbiamo chiuso il girone di andata: dimostrando di essere il Siena": a parlare, alla vigilia della partita con la Fortis Juventus, primo step nel girone di ritorno, il viceallenatore bianconero Gill Voria (foto), chiamato a sostituire in panchina lo squalificato Magrini. "Abbiamo le carte in regola per vincerle tutte – ha affermato –: la cosa che mi preoccupa è che gli incontri prima e dopo la pausa natalizia sono sempre un po’ particolari, possono nascondere delle sorprese. Tra Natale e Capodanno, qualche giocatore ha saltato qualche allenamento, ma tutto sommato la preparazione è filata liscia. La squadra, fin dall’inizio, a parte forse i primi giorni, ha sempre mostrato sicurezza anche nel sapersi gestire. Se oggi i ragazzi giocheranno come sanno, non avremo da preoccuparci più di tanto, la nostra mentalità dovrà rimanere la stessa, anche se siamo primi con 12 punti di vantaggio". Per la squalifica (fino al 5 febbraio) di Magrini, il Siena ha presentato ricorso, intanto Voria si tiene il testimone. "Il mister è sempre il mister – ha sottolineato – e sarebbe stato meglio se questa sanzione non fosse arrivata. Ma è anche vero che in campo scendono sempre i ragazzi e il nostro compito è dare loro le indicazioni giuste per eventuali problemi che potrebbero nascere al momento".

Rispetto all’andata, sarà una gara differente: la Robur è cresciuta, la Fortis Juventus ha cambiato volto. "Noi eravamo partiti appena 10 giorni prima – ha ricordato il vice allenatore bianconero –, con la squadra completata il giovedì. Qualche problemino lo incontrammo, ma fummo bravi a risolverlo. Loro hanno cambiato 4-5 giocatori, in pratica metà formazione… Potrebbero quindi proporre qualcosa di diverso. Gli avversari, comunque, dobbiamo rispettarli sempre, ma dobbiamo guardare soprattutto a noi stessi". Voria ha quindi parlato delle condizioni del campo del Berni, sul quale la società Badesse, durante la pausa per le festività natalizie, ha effettuato dei lavori. "Lo ha visionato mister Magrini – le sue parole –: ha detto che rispetto all’ultima partita che ci abbiamo giocato è migliorato, anche se non dobbiamo aspettarci un biliardo. La speranza è che non piova ulteriormente, per poter disputare una partita congeniale a quelle che sono le nostre caratteristiche".

Angela Gorellini