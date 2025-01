Vacanza finite. Oggi la ripresa. Semprini ci sarà con il San Donato

La Robur riprenderà nella giornata di oggi la preparazione in vista della gara interna di domenica con il San Donato Tavarnelle, debutto dei bianconeri nel 2025 e nel girone di ritorno. Buone notizie dall’infermeria: Mauro Semprini, alle prese nelle ultime settimane con una distorsione al ginocchio rimediata in allenamento, dovrebbe tornare a disposizione per la partita, potrebbe quindi, se non vestire la maglia titolare dopo il lungo stop, almeno collezionare qualche minuto. Tempi un po’ più lunghi per Di Gianni: la giovane punta, fermata da un problema muscolare al bicipite femorale destro, dovrebbe recuperare per la metà del mese, ma non è escluso che il suo rientro slitti richieda qualche giorno in più: la Robur non vuole correre il rischio di un’altra ricaduta. Anche Lollo, fermato da un problema muscolare al polpaccio destro, dovrebbe tornare abile e arruolabile alla fine di gennaio. Per la gara con il San Donato Tavarnelle saranno invece abili e arruolabili Cavallari, non al top della condizione per il derby con il Grosseto, e Mastalli, di rientro dalla squalifica.