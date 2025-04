Vaggio Piandiscò retrocede in Seconda categoria: verdetti finali e playoff

Tempo di verdetti in Prima e Seconda categoria: ieri l’ultima giornata.

Nel gruppo E di Prima categoria giornata dir poco amara per il Vaggio Piandiscò. I valdarnesi retrocedono in Seconda categoria in virtù della forbice che si è attivata proprio nel corso degli ultimi 90’ di gioco. Il Vaggio è caduto infatti per 2-1 in casa del Porta Romana (che andrà al playout contro la Dinamo Florentia). L’Audace Legnaia, che alla vigilia aveva 9 punti di margine sul penultimo posto del Vaggio, è andato a vincere contro lo Sporting Arno già salvo, attivando così la forbice di dieci punti che ha condannato la formazione valdarnese. In categoria restano Atletico Levane e Ambra oltre alla Castelnuovese.

Nel girone F di Prima categoria l’Acquaviva è promosso, l’Atletico Piancastagnaio è secondo con 54 punti ma non attiva la forbice nei playoff visto che Cortona e Bibbiena chiudono al quarto e quinto posto con i loro 48 punti. Gli spareggi saranno quindi Atletico Piancastagnaio-Bibbiena e Torrenieri-Cortona Camucia. In coda retrocede l’Olmoponte Santa Firmina, mentre l’Arezzo Football Academy vince 2-1 sul Tegoleto e andrà al playout in casa dello Spoiano frenato dal Ponte d’Arbia che sfideranno per non retrocedere l’Atletico Valdichiana sconfitto in casa del Cortona (2-0). In categoria restano Capolona Quarata, Lucignano e Tegoleto.

In Seconda categoria girone D il Cavriglia accede ai playoff da cui resta fuori per la forbice la Fulgor Castelfranco, attardata di 15 punti dal secondo posto. Nel gruppo I lo Stia torna in Seconda categoria mentre ai playoff va direttamente in finale per la forbice la Fratticciola che chiude con 15 punti di vantaggio sull’Indicatore quinto. Nell’unica semifinale playoff c’è Fratta Santa Caterina-Pratovecchio. Retrocessione diretta per il Terontola e per il Badia Agnano a causa della forbice, unico playout tra Pestello e San Marco, mentre il Poppi si salva direttamente per la forbice insieme all’Arno Castiglioni Laterina.