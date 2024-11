Vai Correggese!. Battere la Virtus per tornare a far paura a tutti

Correggese (15) a caccia del terzo successo di fila per candidarsi prepotentemente ad un ruolo tra le "big".

Nell’undicesima giornata d’Eccellenza i biancorossi ospitano alle 14,30 al "Borelli" il fanalino Virtus Castelfranco (0) e hanno la concreta occasione per rimanere in scia alle primissime, visto che la vetta è a sole 5 lunghezze.

Turno casalingo ad alta quota per la Vianese (16), che in settimana ha lasciato 2 punti a Formigine: per i rosso-blu è in programma la sfida con la capolista Nibbiano&Valtidone (20).

Punti pesanti in palio nel derby tra Brescello Piccardo (11) e Fabbrico (5), con gli ospiti che vogliono mantenersi imbattuti nella gestione Galantini, mentre Arcetana (9) e Rolo (8) cercano riscatto tra le mura amiche, ricevendo rispettivamente Gotico Garibaldina (13) e Colorno (9).

Promozione. Nel girone A la capolista Bibbiano San Polo (18) vuole tornare a sorridere dopo 2 pari di fila, ospitando nel testa-coda la Sannazzarese (5), mentre a Montecchio (17) i padroni di casa, terzi a -1 dalla vetta, giocano un match non adatto ai deboli di cuore con l’altra battistrada Castellana Fontana (18).

Trasferte parmensi per Vezzano (14) e Bagnolese (7), ospiti di Monticelli (11) e Sorbolo Biancazzurra (10); il Luzzara (11), invece, cerca la seconda vittoria di fila nel match del "Compagnoni" con l’Alsenese (12).

Nel girone B la Riese (18), seconda, prova ad accorciare su un Atletic CDR per ora inarrestabile facendo visita al Colombaro (7); la Sammartinese (15) vuole sfruttare il derby casalingo con il Casalgrande (14) per entrare tra le prime 5 del raggruppamento, mentre Castellarano (16) e Baiso Secchia (14), quest’ultima alle 16, giocano in trasferta con Montombraro (6) e Ganaceto (12).

Prima categoria. Nel girone B si gioca Casalese (10)-Quattro Castella (11), sfida tra due squadre che ambiscono alla zona playoff, mentre nel girone C il programma prevede Virtus Correggio (12)-Povigliese (8), coi padroni di casa che ambiscono al vertice attualmente detenuto dal Campogalliano, ma devono fare i conti con un folto nugolo di rivali.

Il resto del programma prevede Boca Barco(10)-Virtus Libertas (11), Campeginese (3)-Solierese (10), Original Celtic Bhoys (3)-Saturno Guastalla (10) e Atletic Progetto Montagna (2)-FalkGalileo (10).

Seconda categoria. L’ottava giornata del girone D prevede la sfida a distanza tra Virtus Mandrio (14) e San Prospero Correggio (14), appaiate al primo posto: i primi sono ospiti della Virtus Calerno (7), i secondi fanno visita al San Faustino (7).

Completano il quadro FC 70 (2)-Reggio Calcio (3), Novellara (11)-Sporting Sant’Ilario (12), Rapid Viadana (10)-Rubiera (7) e Saxum United (8)-Virtus Bagnolo (3).

Nel girone E lo United Albinea (16) gioca sul campo del Boiardo Maer (8), mentre il Celtic Cavriago (16) è di scena a Carpineti (12).

Gli altri match in programma sono Casalgrandese (10)-Borzanese (13), Puianello (2)-Montecavolo (4), Consolata (3)-Cerredolese (5) e Eagles (0)-Real Casina (6).

Terza categoria. Lo Sporting Cavriago (13) ospita nel testa-coda l’Invicta Gavasseto (2), con l’intento di tenere a distanza i "cugini" del Cavriago Calcio (11), impegnati sul campo dello Sporting Tre Croci (8).

Queste le altre gare: Felina (7)-Ramiseto (5), Cadelbosco (9)-Collagna (6), Plaza (7)-Biasola (6), Fogliano (4)-Gatta (9), Rivalta (9)-Coviolo (4). Quest’ultimo un derby molto sentito dai due club.

Nel girone modenese turno interno per Fosdondo (7) e Gualtierese (5), impegnate con Baracca Beach (8) e Roveretana (6).