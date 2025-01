Vai Ravenna Ilari pronto a debuttare

È un testacoda da non sottovalutare quello che attende il Ravenna. Oggi pomeriggio, al Benelli (fischio d’inizio alle 14.30; arbitro Deborah Bianchi di Prato; prezzi 34, 22, 16 e 10 euro; diretta web in chiaro sul canale youtube del Ravenna Fc), i giallorossi secondi della classe, ricevono la visita della Sammaurese, fanalino di coda. Fra i 41 punti del Ravenna, che valgono il secondo gradino della classifica a -1 dalla capolista Forlì, e i 12 punti della Sammaurese, ultima in condominio col Fiorenzuola, a -1 dalla zona playout e a -7 dalla zona salvezza, ce ne sono 29 di differenza. Un gap che fa pendere i favori del pronostico tutti dalla parte dell’undici di mister Marchionni, tra l’altro reduce da cinque vittorie di fila.

Se sarà una passeggiata, o anche solo un successo, il merito andrà alla truppa ravennate, perché, proprio le sfide così ‘sbilanciate’ sul piano dei pronostici, sono quelle più difficili. Il Ravenna è in fiducia e ha l’organico in efficienza, ma la Sammaurese, che con l’arrivo di mister Protti (2 vittorie e 9 punti in 10 partite) è tornata a sperare, giocherà col ‘vantaggio’ di non avere nulla da perdere. Marchionni ha in animo di far debuttare (dall’inizio o in corso d’opera) l’ultimo acquisto Ilari. Anche Guida – mvp a Prato, dov’era stato schierato a sorpresa, salvo ripagare la fiducia con gol e assist – si candida per una maglia da titolare. Fra gli ospiti, i rinforzi arrivati in corso d’opera sono l’ala Bonandi, la punta Merlonghi (3 presenze finora, ma mai titolare) e il difensore Ferrani.

La novità più rilevante in casa giallorossa viene tuttavia dal campo, ma non concerne questioni tattiche. Fuor di metafora, il club del presidente Cipriani si è fatto carico di risolvere l’annosa questione del terreno di gioco. È stato dunque completato un importante intervento di manutenzione straordinaria al manto erboso del Benelli con fori profondi per migliorare l’aerazione, e con applicazione di sabbia silicea certificata Usga per favorire il drenaggio e l’evaporazione dell’acqua, oltre ad una ‘bucatura’ leggera per ottimizzare il deflusso. Già dalle prossime settimane il campo mostrerà i primi miglioramenti, mentre a fine stagione si valuterà un intervento più ampio per un ripristino completo. Una semina specifica verrà eseguita già in questa stagione, appena le condizioni meteo lo permetteranno.

Fra le curiosità, l’arbitro Deborah Bianchi di Prato torna al Benelli dopo il Ravenna-Mezzolara 2-3 (da 2-0) del novembre 2022, debutto casalingo di Gadda sulla panchina giallorossa. La probabile formazione del Ravenna (5-3-2): Fresia; Milan Onofri, Esposito, Venturini, Rrapaj; Lordkipanidze, Rossetti, Ilari (Biagi); Guida, Manuzzi.