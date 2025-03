Valdinievole Montecatini di prepotenza. Col Viaccia arrivano tre punti di platino

Viaccia

0

V. Montecatini

3

VIACCIA: Cecconi, Nocentini (35’ st Veneruso) Bashkimi, Querci (44’ Baldi), Torcasso, Fedi, Vannucci (19’ st Raffaele), Ridolfi (17’ st Caca), Hisely (39’ st Bellucci), Sforzi, Rozzi. A disp. Oliva, Ferroni. All. Bellanova.

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Casini (26’ st Shiqeri), Lucchesi, Coselli, Fioretti, Torracchi (36’ st Conti), Fazzi, Isola (26’ st Lazzeri), Rossi (20’ st Pagnini), Rosati, Minardi. A disp. Agozzini, Calvani, Attinasi, Proto. All. Mariotti.

Arbitro: Calise di Piombino.

Marcatori: 38’ Rossi, 18’ st Rosati, 31’ st Fazzi.

Il Valdinievole Montecatini non poteva scegliere momento migliore per tornare a festeggiare la vittoria in campionato, che mancava addirittura da tre mesi. La squadra termale condanna alla retrocessione matematica il Viaccia ultimo in classifica nel girone A di Promozione e si avvicina così alla salvezza, visto che adesso ha un vantaggio di ben 9 punti sul Marginone 2000.

La cronaca. Il Viaccia ci prova sin dall’inizio a dare qualche dispiacere alla squadra allenata da Nishaj, spinto anche dall’ex-biancoceleste Fedi. Sono Rozzi e Ridolfi a provarci, senza però riuscire a trovare la porta difesa da Gega. Il Montecatini tiene comunque botta, e si porta avanti al 38’, con un Rossi ben ispirato da Fazzi, che trova il tempo giusto per battere Cecconi.

Nel corso della ripresa la formazione termale gestisce con consapevolezza il vantaggio, e fa sfogare in maniera controllata il Viaccia, che cade ancora due volte sotto i colpi ben assestati dal Montecatini. Il 2-0 è opera di Rosati, che al 63’ segna il settimo gol di questo campionato, il nono se si tengono in considerazione anche le gare di Coppa Italia giocate dal numero 10 del Montecatini, confermandosi così capocannoniere della squadra biancoceleste. Al 76’ invece tocca a Fazzi andare in rete, coronando così una prestazione eccellente, fornita sul campo del Viaccia. Da lì in poi è tutta discesa per la formazione allenata da Nishaj, che gioca anche più leggera mentalmente, ascoltando i risultati che arrivano dagli altri campi.

Le sconfitte subite dal Marginone 2000 e dall’Intercomunale Monsummano contro il Cubino ed il Forte dei Marmi, ed il pari venuto fuori dall’incontro Firenze Ovest-Urbino Taccola, rendono più che buona la classifica del Valdinievole Montecatini, che nelle rimanenti due gare può puntare dritto alla forbice ed evitare di giocare gli eventuali playout contro la squadra che occupa il penultimo posto in classifica.

Simone Lo Iacono